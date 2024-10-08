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港股急跌 | 恒指創最大點數跌幅 專家料後市續整固守20500

08/10/2024

　　港股經歷多日連漲，今日錄得史詩級回吐行情，在港股通恢復流通首日觸發沽售潮，恒指開市5分鐘即跌超1000點，套利疊加恐慌情緒加劇，再加上發改委會議並無超預期利好釋出，恒指愈踩愈深，早段一度急瀉2336點，低見20762，連穿多個整數關。後來港股大幅回穩，跌幅收窄，但在A股結束交易後，港股沽壓再度增加，跌幅重新擴大至2000點。

 

港股急跌 | 恒指創最大點數跌幅 專家料後市續整固守20500

（Shutterstock圖片）

 


　　總結全日藍籌股全跌收市，恒指報20926，跌2172點，打破2008年1月22日創下的單日最大點數跌幅（跌2061點），但以百分比跌幅來計，港股全日跌9.4%，則遠低於1987年股災時，當時恒指單日跌幅曾高達33.3%。


　　恒生中國企業指數收報7483，跌847點或10.2%，成分股全跌。恒生科技指數收報4695，跌690點或12.8%，成分股全跌。


　　北水恢復交易，港股交投再爆燈，全日主板成交高達6204.37億元，打破一周前創下的記錄5058億元，也是港股史上首次單日主板成交突破6000億元。北水全日淨流入約21億元，為主板成交貢獻2802億元。


　　A股今日復市收升，上證綜合指數高開337點，升幅超過一成。但開市已見全日最高位，指數開市後反覆向下，收市升幅腰斬至153點或4.6%。

 

內房股急挫，細價股跌幅大

 

　　內房股回調，當中細價內房股跌幅更驚人，融信中國(03301)跌43.3%，收報0.51元；雅居樂(03383)跌41.7%，收報1.05元；佳兆業集團(01638)跌38.5%，收報0.32元。


　　融創中國(01918)跌37.1%，收報2.34元；世茂集團(00813)跌33.9%，收報1.62元；萬科企業(02202)跌31.5%，收報7.49元；龍湖(00960)跌22.6%，為跌幅最大藍籌股，收報12.94元。


　　
內地券商股急瀉，招證跌36%

 

　　中州證券(01375)跌38.1%，收報2.49元；招商證券(06099)跌36.4%，收報16.46元；申萬宏源(06806)跌35.1%，收報3.02元；中金(03908)跌34%，收報16.14元；中信建投証券(06066)跌32.5%，收報11.58元；中國銀河(06881)跌32.2%，收報7.46元；HTSC(06886)跌26.9%，收報15.2元。

 

新華保險跌25%，內險股之最

 

　　新華保險(01336)跌25.2%，收報26.55元；眾安在綫(06060)現價跌24%，收報15.66元；中再保(01508)跌21.7%，收報1.01元；國壽(02628)跌20.9%，收報16.26元。人保(01339)跌16.7%，收報4.05元；中國平安(02318)跌15.8%，收報50.25元。　


　
內房股炒過龍難免受壓

 

　　港股今日大跌超過2000點，元亨證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，自從人行降準，中央陸續推出一系列救市措施以來，港股不斷抽升，尤其在國慶節後持續炒上。由於累積升幅大，溢價高，港股超買明顯，難免引來部分投資者獲利。昨日（7日）市場炒作發改委今日發言，但縱觀今日發改委發言，並無特別之處。雖然內地扶持經濟大方向依然不變，但港股近期過度炒作，恒指在23000點的高位藉勢回調，或令市場回歸理性。恒指今日跌穿10天線（約21161），林嘉麒預料後市或繼續整固，低位見20500點才有較大支持。


　　板塊方面，林嘉麒認為內房股早前炒過龍，個別股份升幅更以倍計，現面臨回調，雖然內地樓市近日銷情回暖，但房企的基本面暫時沒有太大改變，反而臨近年底，房企還要面對債務違約的問題，因此早前股價升幅大的內房股，股價難免受壓。

 

港股急跌 | 恒指創最大點數跌幅 專家料後市續整固守20500

恒生指數迎來近日最大幅度回調（經濟通HV2報價系統截圖）

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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136

無成交

355

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02800

盈富基金

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