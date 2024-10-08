恒指 | 大摩上調恒指明年中目標至21550點

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊在最新亞洲／新興市場投資策略報告中，大舉調升恒生指數、MSCI中國指數以及國企指數於2025年6月目標價。其中，恒指目標價調升26.8%至21550點，最樂觀情境下，或見26300點，最悲則見13900點。

（資料圖片）

大摩指，中國政策放寬重要，但估值已顯著重估。由於近期資股已急升，MSCI中國指數在11.3倍的預測市盈率或2021年後峰值的10%以內交易。

大摩對MSCI中國指數的目標價調升26.8%至71點，對應估值為11.2倍，主因人行的行動和政治局在9月24日聲明令中國政策前景。大摩指，減少對中國「減持」的看法，在新興市場的配置框架內，維持對中國相對於亞太或新興市場「與大市同步」的立場。

大摩認為，內地房地產放鬆措施可能提振短期成交量，但鑑於4300萬套的庫存以及800萬套潛在供應，相對過去12個月的銷售為800萬套，樓市更為持續的復甦似乎不可能。

大摩：建議專注於低啤打或防守型的選擇

大摩提到，在現時高度複雜的環境下，認為防守比進攻更安全（defense is safer than offense）。愈來愈關注油價，以及周期性市場和產業的全球增長風險。

大摩指出，對美聯儲局減息及亞太新興市場盈利前景較市場共識更為審慎。該行經濟團隊認為美國經濟會實現軟著陸，但注意到負面的經濟意外數據與負面的盈利預測修正在前瞻性基礎上有良好的關聯度。同時，運輸、汽車等關鍵的周期性行業、以低端消費者為主的金融業，它們的盈利預測都令人感到不安。而根據市銷率（Price to sales）來看，亞洲及新興市場的估值仍偏高。

大摩建議，投資者應該在市場、行業和股票層面上專注於低啤打（beta）或防守型的選擇，這包括澳洲、東盟、印度及拉丁美洲，行業方面則偏向必需消費、醫療保健、電信和金礦商。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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