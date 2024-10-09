今日焦點股 | 恒生宣派第三次中期股息1.2元，按年增逾9%
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2024 19:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2024 16:41
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