港股 | 午市前瞻 | 提振經濟預期有變 恒指反彈無力或下試兩萬點

A股國慶後復市第二日，滬深兩市急跌逾半成。恒指反彈無力，一度急跌736點，低見20190點。恒生指數半日報20635，跌291點或1.4%，主板成交逾2418億元。

恒生中國企業指數報7373，跌110點或1.5%。恒生科技指數報4655，跌40點或0.9%。

（互聯網圖片）

恒指最壞情況或見19000點

中東緊張局勢有望舒緩，外圍美股造好，但港股依然反覆。恒指昨日（8日）急瀉2100多點後，今日早段一度反彈近500點。可惜高位缺乏承接，加A股跌幅擴大，拖累恒指回跌。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，市場之前對發改委發布會期望過高，結果昨日發布會對萬億振興經濟隻字不提，預期破滅，因此出現明顯的獲利盤，造成昨日沽壓。恒指自9月24日起受到國策帶動一路高升，升勢頗急，並且連破多個千點大關。直至10月7日收市，恒指累升4000多點。昨日一次過跌逾2000點，退守20900附近，若今日未能穩守這一水平，則後市有機會下試20000點心理關口，最壞的情況可能要見19000點。

內險股市盈率低可追落後

新華保險(01336)公布，預期截至9月30日止首三季淨利潤186.07億元至205.15億元人民幣，同比增長95%至1.15倍。該集團指，前三季度加大對權益類資產的投資，提升權益類資產的配置比例，同時加強保險負債端的品質管理、優化業務結構。近期資本市場回暖上漲，使前三季度投資收益同比大幅增長，令前三季度淨利潤同比較大增長。聶振邦指，由於A股9月下旬才開始上升，單靠A股上升令資升值而推升三季度利潤的作用較低。他認為內地第三季度消費意欲提升，增加對理財產品的投資是主要原因。

新華保險近期股價自9月23日收市的17元，升至10月7日最高35.6元，升幅超過1倍。聶振邦認為，主要是由於內險股股價落後，趁著這一波中央扶持政策，股價追落後。此外，新華H股比A股折讓高達五成，也是吸引投資者的原因。

內險板塊這兩日雖然跟隨大市回調，但近期累升不少，不過聶振邦仍然看好行業前景。他指出，行業現時市盈率平均不足十倍，屬於偏低，可追落後。除了股價落後之外，早前中央研設平準基金及證券基金保險公司互換便利操作，首期資金規模預計5000億人幣，並表示資金有可能再加碼5000億人幣。但由於大市正在回調，待回穩後可以考慮買入。不過相比起新華保險，聶振邦更看好國壽(02628)，主因是其H股價比A股折讓更大，幅度高達67%。只要股價跌穿15元，便具投資吸引力。

新華保險股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

中國人壽股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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