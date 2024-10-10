今日焦點股 | 海通證券與國泰君安以換股方式合併，兩股今日復牌
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 16:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2024 16:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/10/2024 15:45
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|香港要聞10/10/2024
施政報告 | 仲量聯行倡土地公私營合作，發展商只負責建築成本
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