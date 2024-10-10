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港股 | 午市前瞻 | 增發三萬億以上國債才算驚喜 海通炒高現價入手輸蝕

10/10/2024

   《經濟通通訊社10日專訊》隔夜美股三大指數高收，其中道指、標普500指數齊創新高。市場正憧憬周六財政部記者會，人民銀行主管媒體金融時報引述專家預計，本周六舉行的財政部記者會，通過特別國債增發的可能性較大。港股連跌兩日後，今日穩步上升。恒指高開400點後，早段跟隨A股走勢反覆，其後A股穩步上揚，恒指升幅擴大。


　　恒生指數半日報21508，升871點或4.2%，主板成交超過1771億元。恒生中國企業指數報7728，升362點或4.9%。恒生科技指數報4833，升192點或4.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 增發三萬億以上國債才算驚喜 海通炒高現價入手輸蝕

（互聯網圖片）

 

溫鋼城：恒指20000支持已成

 

　　市傳周六財政部記者會將會提及增發萬億國債等事宜，港股憧憬再度燃起，恒指半日升超過800點。市場消息四起，官媒《金融時報》發文引述經濟學家認為增發特別國債的可能性較大；但市場並未一面倒樂觀，法興銀行發表研究報告稱，周六發布會不太可能宣布5萬億至10萬億元人民幣的一次性「超大規模財政刺激」，或可能宣布不超過一萬億元人民幣的額外支持措施。而iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指目前再次炒起逾800點，認為即使增發國債規模為何，今日偷步炒起後，除非規模上有非常大驚喜，否則再向上升空間不會太多。他認為增發兩萬億國債為目前預期之內的規模，超過兩萬至三萬億以上才開始算有驚喜，相反若只有兩萬億以下甚至一萬億，更會令港股再次回吐。


　　但他認為，恒指連日回吐以來，20000支持力已築成，同時該位為9月中展開升浪以來至最高23241所計算的黃金回調比例61.8%水平，預計後市在未再有政策刺激底下，將於相關水平遊走。

 

海通回落至換股價才會有支持，國泰君安較抵博

 

　　國泰君安(02611)及海通(06837)公布合併方案，AH股擬用同一換股比例，每1股海通證券A股可換取0.62股國泰君安新A股，以及每1股海通證券H股可以換取0.62股國泰君安新H股，每股海通證券H股換股價4.79港元，比停牌收報3.627元溢價約32%。兩股今早復牌高開超過一倍，但盤中升幅收窄不少。
　　溫鋼城認為兩股今日大升後反映關利好因素，後續將現回吐行情，以每股換股價4.79元計，海通要回落至5元才可見初步支持，現價入手將會蝕價。相反國泰君安會更為值博，始終合併後利好因素會進一步反映業務之內，即市12元有初步支持，短線可望遠再彈上14元至14.5元水平，後市則如同其他券股一樣觀望A股成交表現。

 

港股 | 午市前瞻 | 增發三萬億以上國債才算驚喜 海通炒高現價入手輸蝕

國泰君安股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 增發三萬億以上國債才算驚喜 海通炒高現價入手輸蝕

海通證券股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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