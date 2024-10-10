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新能源車 | 特斯拉中國單季交付量創新高，十一假期車市銷售火熱，車股全線造好惟未宜追入

10/10/2024

　　美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)9月中國製電動車銷量按年增19%，累計第三季銷量近25萬輛創新高，加上內地十一假期車市銷售火熱，帶動港股的汽車股今日(10日)全線造好，其中獲大行唱好的吉利汽車(00175)更飆逾9%，比亞迪(01211)則升逾4%，小鵬(09868)升8%。不過，「金九銀十」已過半，現時可能不是吸納車股的最佳時機。

 

（特斯拉中國網頁截圖）

 

內地汽車銷售勢頭料延續至本月　得益新能源車以舊換新補貼

 

　　特斯拉中國單季交付量創歷史最高水平，得益於其上海工廠交付量連續第3個月成長。市場預期內地汽車銷售勢頭將延續至本月，因中國政府提出2萬元人民幣的新能源車以舊換新補貼。中國乘聯分會初步數據顯示，特拉斯中國Model 3轎車和Model Y運動型多用途車9月份躉售銷量8.83萬輛，同比增長19%。彭博基於乘聯分會數據計算顯示，特斯拉中國第三季度總銷量達到24.91萬輛，高於2023年第四季度創下的前峰值24.87萬輛。

 

　　乘聯會數據顯示，特斯拉上海超級工廠9月交付量超8.8萬輛，同比增長20%。9月特斯拉在中國市場以逾7.2萬輛的銷量創下本年度新高，環比增長14%，同比大增66%。其中，特斯拉Model Y以超過4.8萬輛的銷量，蟬聯國內豪華車市場銷冠；Model 3也以32%的環比增長售出2.4萬輛，蟬聯豪華轎車市場的銷售冠軍。在9月最後一周，特斯拉以2.26萬的銷量持續成為豪華品牌銷量冠軍。同時，特斯拉第三季度全球交付46.3萬輛，今年累計交付約130萬輛。

 

十一假期車市迎消費熱潮　多間新勢力車企大定突破1萬輛

 

　　另方面，今年十一假期，國內車市迎來消費熱潮。鴻蒙智行官方數據顯示，國慶假期智界R7、問界M9、問界M7大定分別突破9600輛、7800輛和9000輛。10月7日晚間，零跑汽車(09863)CEO朱江明在微信朋友圈表示，國慶最後一天，零跑銷量再次創新高，假期7天大定17000多台。小米集團(01810)董事長雷軍發文確認十一假期小米SU7鎖單超過6000輛。車fans創始人孫少軍稱，極氪國慶期間新增大定破萬輛，理想(02015)新增大定破2萬輛，小鵬新增訂單破1.6萬輛。

 

　　而隨着「金九銀十」行業旺季到來，以及前期以舊換新政策增量釋放，9月新能源汽車市場加速增長，多品牌再創歷史新高。其中比亞迪9月汽車銷量419426輛，同比增長45.9%；理想汽車9月交付新車53709輛，同比增長48.9%，創交付新高；零跑汽車9月交付新車33767輛，同比增長113.7%；小鵬9月交付量創下了21352輛的月度新紀錄，同比增長39%；蔚來(09866)9月交付汽車21181輛，同比增長35.4%。

 

高盛升比亞迪目標價至351元　花旗指傳統車股有望追落後

 

（比亞迪網頁截圖）

 

　　高盛發表最新研報指，比亞迪是全球新能源汽車行業的領導者，擁有領先技術及強大的成本控制能力，去年全年銷量達到300萬輛，佔中國及全球新能源汽車市場份額的36%及22%，對其風險回報水平有信心。基於比亞迪近月銷售表現向好，將比亞迪2024至2026年汽車銷量預測上調0.3%、1.5%及2.7%，至401.1萬、486.5萬及563.5萬輛，收入預測上調0.2%、0.8%及1.4%，純利預測上調0.9%、2.5%及3.6%，目標價升至351元，維持「買入」評級。


　　花旗指，在近期股市上升後，發現傳統汽車股，主要包括比亞迪、吉利、長汽(02333)、華晨中國(01114)  及汽車代理相關股的總計市盈率仍較長期歷史平均值低7%。相反，電動車新勢力如理想、蔚來、小鵬及零跑的市銷率已過度上升，與行業兩年平均水平持平。短期而言，比亞迪、吉利，長汽等傳統車股或追落後，因其估值差距較容易回復至歷史平均水平，且動力更強。若比亞迪、吉利及長汽第三季盈利強勁，傳統車股相應市盈率將變得更為便宜。

 

　　另麥格理首予吉利「優於大市」評級，目標價16元。該行指，相信吉利可以應付從內燃汽車向電動汽車的過渡期，以及發展多品牌的全球戰略。另外，到2026財年，預計吉利電動車銷售佔比將達到61%，中國本地電動車佔比達到11%，電動車銷量的快速增長將帶動每股盈利複合年增長37%。吉利將尋求精簡品牌組合，提高營運槓桿，並加強品牌知名度。簡化公司架構為投資者提供更高的透明度。隨着公司進一步打造其Galaxy品牌，預料其在未來6至12個月內進一步明朗化。

 

吉利純電新車星願僅售7萬人幣　零跑發新內資股籌26億

 

　　值得一提，吉利汽車昨晚(9日)發布旗下銀河系列全新A0級純電小車星願，新車分別推出星願及星願UP兩個系列共5個版型，售價僅介乎6.98萬至9.88萬人民幣。吉利汽車集團CEO淦家閱亦宣布，幾何系列正式併入銀河，「GEOME」將成為銀河的智慧精品小車系列。未來銀河將聚焦主流新能源市場，產品矩陣將涵蓋A0級到C級，涵蓋轎車、SUV、MPV等多種新能源形式。

 

　　另邊廂，零跑汽車公布，根據一般授權發行約7021.3萬股新內資股予武義縣金投、金華市產業基金、杭州禾合及湖州信創，集資26億元人民幣(約28.6億港元)。每股作價40.8元，比昨天收報31.6元溢價約29.1%，新內資股佔擴大後股本約4.99%，其中金華市產業基金持股增至1691萬股，其他三家屬於新入股。四個股東均為地方國資。是次集資所得約75%將用於研發新電動車型及升級現有車型，以及約25%將用於補充營運資金及一般公司用途。

 

林家亨：「金九銀十」快完結不宜再買車股　農曆新年時才作中長線吸納

 

新能源車 | 特斯拉中國單季交付量創新高，十一假期車市銷售火熱，車股全線造好惟未宜追入

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，內地國慶長假前，新勢力車企銷量都很好，但踏入10月首周銷量全面下跌，排首10位車款有9款下滑，只有小米汽車保持不變，其中理想前一周賣出13200輛車，最近一周卻只賣出8100輛，跌了逾三成，零跑銷量跌得最急，由10100輛跌至3500輛，跌了64%，唯獨小米由於8月加至三班制生產，預期未來每月銷量都會上升，而小米只出一款車，股價也較穩定，再者其主要收益來自手機，惟於23元以下才有較佳值博率。另要留意，比亞迪9月新能源車銷量比排名第2至12位車企銷量的總和還要多，儘管其中6間車企創了銷量新高，可見比亞迪已霸佔市場半邊天，其龍頭地位根本無從挑戰，是以股價見強勢。另外，造車新勢力的配股集資料陸續有來，而零跑債務佔比對比蔚來及小鵬不算嚴峻，不急於籌集資金，今次引資對公司是好事。

 

　　林家亨又指，「金九銀十」已慢慢過去，現時不是買入新能源車股好時機，按以往經驗，10月之後買入輸錢機會逾80%，千萬不要於市場最高潮時高追，另要留意，從2025年開始，新能源車購置稅不再全免，令很多人都提早於今年買車，明年1、2月市場將再現悲觀情緒，故車股宜待農曆新年時才作中長線吸納，其中理想雖然債務佔比不高，但其銷量最近一周跌了逾30%，股價料於現水平拉鋸，再升空間不多，可待農曆新年前後才吸納，到時可能只得80幾元。至於吉利，近日獲大行唱好自然可吸引買盤，其新能源車滲透率也的確愈來愈好，已超過40%，比所有中國舊有燃油車製造商都優勝，尤其極氪及銀河兩款車近兩個月銷量都很好，股價有機會再升多些，但同樣要小心「金九銀十」快將完結。

 

　　新能源車股今日全線上升，比亞迪升4.4%收報298.8元，小鵬升8%報50.6元，蔚來升4.62%報48.7元，理想升2.89%報107元，零跑升3.16%報32.6元，小米則升1.93%報23.75元。傳統車股亦普遍上升，吉利升9.34%報12.88元，長汽升3.75%報15.5元，廣汽(02238)升1.38%報2.93元，東風(00489)升2.82%報2.55元。

 

特斯拉中國單季交付量創新高，十一假期車市銷售火熱，車股全線造好惟未宜追入

 

特斯拉中國單季交付量創新高，十一假期車市銷售火熱，車股全線造好惟未宜追入

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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