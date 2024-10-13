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一周部署 | 中國迎重磅數據周，歐央行預計減息四分一厘

13/10/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 | 美就業數據啟示全球減息路徑，北水重開為港股補彈藥

 

一周部署 | 中國迎重磅數據周，歐央行預計減息四分一厘

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中國迎重磅數據周，歐央行預計減息四分一厘

 

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