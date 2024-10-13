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港股 | 蕭猷華：財政部發布會後，恒指本周走勢如何？

13/10/2024

　　《套期保值》筆者上周日（6日）的文章以「小心本周恒指顯著調整」為題，結果恒生指數全周下跌1486點。與此同時，文章內容指，「出現急速調整時間相當接近，最大機會是周二下午至周三，有2000點潛在跌幅，待調整後才再吸納」。果然，恒指上周二（8日）單日下跌2172點，創歷來最大點數跌幅。展望本周，港股走勢如何？

 

　　內地財政部上周六（12日）舉行發布會，部長藍佛安介紹「加強財政政策逆周期調節」措施，闡述了一攬子增量政策、加大發行專項地方債和特別國債，不過，市場最關心的金額規模則未有交代。藍佛安稱，待經過法定程序後，會適時公布。另一方面，從藍部長的語氣來看，多次用上「加強」、「加力」、「大力」、「提升」等積極用詞，估計金額規模將會超預期，筆者認為財政增量3萬億元人民幣或以上的概率也特別高吧。相信，更多具體數字會陸續公布，利好行情料進一步展現。

 

港股 | 蕭猷華：財政部發布會後，恒指本周走勢如何？

恒指20600點的支持力度大，料本周反覆向上。(Shutterstock)

 

　　外圍方面，美國通脹數據平穩、中東緊張局勢未有升級，大致利好環球金融市場氣氛，因此，料「政策市」在本周繼續發酵。自9月24日內地金融三部委公布救市「組合拳」後，上證綜合指數在短短6個交易日，由2748點升到3674點，升幅達33%，絕對是一隻「瘋牛」吧，所以調整一下，更加健康。展望後市，雖然財政部未有公布發債規模多少，投資者預期落空，不過，恒指20600點是上周三（9日）傳出財政部周六舉行發布會的起步點，所以此水平支持力度大。料恒指本周反覆向上。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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