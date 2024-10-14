樓市 | 中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周跌18%

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得9宗成交，較前周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑有3個，按周無升跌，連同重陽節3日長假合共錄得12宗成交。

料施政報告為樓市帶來新一波助力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升。發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部份業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，不過穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。

美聯十大藍籌屋苑錄14宗成交，按周回落18.2%

據美聯物業分行統計，在剛過去的重陽節3天的長周末十大藍籌屋苑合共錄得約14宗買賣成交，若按周六及日計錄得9宗，較對上一個周末約11宗回落約18.2%。至於按十五大屋苑計算，3天共錄得18宗買賣成交，而周末兩天計錄得約12宗，按周下跌約7.7%。

二手交投將維持穩中向好局面

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓市利好因素紛呈，適逢重陽節長假，樓市再度起動，新盤銷情火熱，吸納眾多客源與資金，致令二手交投回軟。雖然周末十大屋苑交投略見回落，但是各區睇樓量維持活躍，只要一手向隅客陸續回流二手市場，配合投資者、準買家及租客加快入市步伐，料二手交投將維持穩中向好的局面。



與此同時，新一份「施政報告」將於本周出爐，全城期待「施政報告」將配合中央的「救市」政策，有望推出進一步刺激樓市的措施。布少明認為，倘若政府於是次報告內回應市場訴求，積極提出提振樓市及協助市民置業的措施，相信有助樓價加速止跌回穩，同時有助市場消除不明朗因素，重振整體交投氣氛，令樓市恢復「健康」。

撰文：經濟通採訪組

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