  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

樓市 | 中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周跌18%

14/10/2024

樓市 | 中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周跌18%

　　中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得9宗成交，較前周末減少2宗或18%，重返單位數交投量，零成交屋苑有3個，按周無升跌，連同重陽節3日長假合共錄得12宗成交。

 

料施政報告為樓市帶來新一波助力

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息後利好因素湧現，樓市持續回穩向好，買家入市信心大大提升。發展商積極推盤下，一手市場明顯回暖，二手市場亦跟隨向好，睇樓量活躍，惟筍盤開始減少，加上部份業主反價，增加買家的議價難度，以致二手成交量未見大幅增加，不過穩中向好。隨著新一份施政報告即將公布，市場憧憬將有振興經濟及樓市等措施，相信可為樓市帶來新一波助力。

 

美聯十大藍籌屋苑錄14宗成交，按周回落18.2%

 

　　據美聯物業分行統計，在剛過去的重陽節3天的長周末十大藍籌屋苑合共錄得約14宗買賣成交，若按周六及日計錄得9宗，較對上一個周末約11宗回落約18.2%。至於按十五大屋苑計算，3天共錄得18宗買賣成交，而周末兩天計錄得約12宗，按周下跌約7.7%。

 

二手交投將維持穩中向好局面

 

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓市利好因素紛呈，適逢重陽節長假，樓市再度起動，新盤銷情火熱，吸納眾多客源與資金，致令二手交投回軟。雖然周末十大屋苑交投略見回落，但是各區睇樓量維持活躍，只要一手向隅客陸續回流二手市場，配合投資者、準買家及租客加快入市步伐，料二手交投將維持穩中向好的局面。


　　與此同時，新一份「施政報告」將於本周出爐，全城期待「施政報告」將配合中央的「救市」政策，有望推出進一步刺激樓市的措施。布少明認為，倘若政府於是次報告內回應市場訴求，積極提出提振樓市及協助市民置業的措施，相信有助樓價加速止跌回穩，同時有助市場消除不明朗因素，重振整體交投氣氛，令樓市恢復「健康」。

 

撰文：經濟通採訪組

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02291

心泰醫療

15.660

異動股

02172

微創腦科學

9.450

異動股

00058

新威國際

0.470

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02291 心泰醫療
  • 15.660
  • 02172 微創腦科學
  • 9.450
  • 00058 新威國際
  • 0.470
  • 03311 中國建築國際
  • 12.840
  • 02203 腦洞科技
  • 0.440
股份推介
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.810
  • 目標︰$4.20
  • 00921 海信家電
  • 26.950
  • 目標︰$36.00
  • 01038 長江基建集團
  • 53.800
  • 目標︰$58.15
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.420
  • 目標︰$25.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.150
  • 目標︰$23.16
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 322.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.200
  • 00700 騰訊控股
  • 436.000
  • 00941 中國移動
  • 75.100
  • 00939 建設銀行
  • 6.150
報章貼士
  • 00425 敏實集團
  • 15.600
  • 目標︰--
  • 01184 時捷
  • 4.260
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 91.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 餐飲 More
  • 09987 百勝中國
  • 368.800
即時重點新聞

14/10/2024 16:44  《盤後部署》恒指低收料續整固，中信銀行追落後上望5.6元

14/10/2024 18:03  《新股上市》地平線據報香港IPO基石投資者包括阿里及百度

14/10/2024 17:59  【銀色債券】中銀香港銀債認購額破紀錄，客戶平均認購22手

14/10/2024 17:30  【聚焦數據】內地9月新增人民幣貸款約1.59萬億元，遜預期

14/10/2024 17:36  【數據解讀】人行媒體：股市回升資金由理財等回流，帶動M2回升

14/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２２億元，買阿里沽騰訊

14/10/2024 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛升港交所目標兩成半，滙證上調多隻內需股目標

14/10/2024 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７６７８，六及九個月拆息均升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

雙１１ | 京東：商戶可免費試用AI產品，未來3年招1萬名採銷新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 9月出口放緩，天貓京東雙11啟動，光伏業商反內捲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中特估 | 財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場英語 │ 第一日返工想邀請同事一齊食lunch？即學約食晏英文表達15句，助你盡快融入新工作環境！
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王｜管理請人的哲學 HR的權力有這樣大嗎？請人難，還要留住人才更難？想下屬拼勁忠誠老闆可以點做？
人氣文章

Make Money

MakeMoney | iPhone出貨量有無提升？關鍵一個位令手機股有炒作！
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Tiffany 2024 Blue Book Céleste系列「美」章！重新演繹Bird on a Rock胸針，在經典中注入現代氣息
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀酒店經典法國餐廳！星級女廚上任新菜單：奢華布根血鴨胸、清香鮮甜帝王蟹撻、香煎海螯蝦配頂級魚子醬，延續傳統高貴！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

丹丘蒸留所進軍日本！於北海道開設酒廠，釀製全新風味的氈酒和威士忌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
代糖健康 │ 減肥真的需要代糖嗎？德國最新研究發現：赤藻糖醇或增血栓風險！營養師：買時要睇清楚成分！
人氣文章
秋冬護膚｜洗面、卸妝及潤膚秘訣 不能經常磨砂和去角質層新文章
人氣文章
遊泰注意｜奪命鏈球菌致12人死逾百人喪失聽力 當局警告：勿食或徒手接觸生豬肉
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2024 21:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/10/2024
雙１１ | 京東：商戶可免費試用AI產品，未來3年招1萬名採銷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

俄羅斯在中東混戰的曖昧角色

09/10/2024 18:30

大國博弈

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處