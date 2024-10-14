港股 | 午市前瞻 | 若GDP遜預期恒指或下試萬九 內需股未摸底宜再等

內地昨日（13日）公布的9月CPI及9月PPI兩項指數均遜預期。港股早段走勢反覆，恒指輕微低開後，雖曾短暫倒升數十點，但高位遇阻力掉頭向下，最多跌逾500點，其後A股止跌回升，恒指跌幅收窄。



恒生指數報21164，跌87點或跌0.4%，主板成交近1723億元。國企指數報7607，跌13點或跌0.2%。恒生科技指數報4658，跌77點或跌1.6%。

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聶振邦：21000難言支持，勢回落至20000

內地9月份CPI按年增0.4%，低於預期的增0.6%，按月則持平；9月PPI按年跌2.8%，連跌24個月兼創六個月最大跌幅，亦差於市場預期的跌2.6%。加上上周六財政部記者會繼續驚喜欠奉，恒指今早輕微開後一路向下，最多跌超過500點，午間休市前跌幅收窄至不足100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，通縮憂慮以及再次令市場失望的官方記者會造成今早較大回調幅度，雖然今早恒指21000有一定支持，但若後續未見再有刺激利好，短線勢回落至9月26日至27日上升裂口底部約20000水平。

內地第三季GDP若符預期，則恒指有望守穩20000

中央在國慶前9月底才公布消費券等一連串刺激政策，聶振邦預期相關利好作用要到再下一個月才會反映，憧憬會較9月份數據好轉。他預計本周市場先行觀望周五公布的第三季GDP表現，目前市場已預期難以「保5」，大約為年增4.6%至4.7%，假如最終能夠符合市場預期，則對全年「保5」仍有較大希望，早前發改委仍表明對維持增長目標有信心。反之若低於預期，則會進一步削弱市場信心，恒指有可能20000不保並進一步下望19000。



9月通脹增速進一步轉弱，港股一眾內需零售股全面受壓。雖然憧憬10月份經濟數據，但聶振邦坦言今日零售股跌勢急劇，尤其安踏(02020)發布第三動銷售表現後重挫，另外部分餐飲股如海底撈(06862)等短線跌勢未止，建議再觀望一兩日待股價靠穩才部署撈底。

安踏體育股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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