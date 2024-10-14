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中特估 | 財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？

14/10/2024

　　上周六(12日)國家財政部記者會提到將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升銀行抵禦風險和信貸投放能力，內銀股今日(14日)逆市造好，工行(01398)及農行(01288)都升逾3%。另外，人民銀行上周四(10日)宣布落地「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5000億元人民幣，證券、基金、保險公司獲取資金後只能用於投資股市，相信會優先買入高息兼股價較落後的股份，如內銀、電訊及石油等「中特估」股份。上述中特估股份今日普遍上升，應如何選擇？

 

財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？

（Shutterstock）

 

財政部：將發特別國債　推動國有大行增加核心一級資本

 

　　上周六國家財政部記者會公布一攬子有針對性的增量政策舉措，包括支持化解地方隱性債務，支持國有大型銀行補充核心一級資本等，亦提到中央財政仍有較大舉債空間及赤字提升空間。財政部副部長廖岷在國新辦新聞發布會上表示，截至2024年6月末，六家國有大型銀行核心一級資本充足率平均為12.3%。財政部將堅持市場化、法治化原則，按照統籌推進、分批分期、一行一策的思路，積極通過發行特別國債等管道籌集資金，穩妥有序推動國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。據了解，上一輪發行特別國債注資國有大行的歷史，要追溯到上世紀末，這意味著這項工具時隔26年再次被重啟。

 

　　東方金誠首席宏觀分析師王青預計，本次用於補充國有大行核心一級資本的特別國債規模可能達到1萬億元人民幣左右。「這是財政政策與貨幣政策協同配合的又一舉措。」光大證券首席固定收益分析師張旭指，此舉可以增強金融體系服務實體經濟的能力，提升支持性貨幣政策的效能。另外，國有大行的資本金約束緩解後，又可以為化解地方政府債務、中小金融機構等重點領域風險貢獻更多的力量。

 

人行互換便利生效　首期5000億人幣支持股市

 

中特估 | 財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？

（資料圖片）

 

　　另外，人民銀行上周四(10日)公告，決定創設「證券、基金、保險公司互換便利」(Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，簡稱：SFISF)，支持符合條件的證券、基金、保險公司以債券、股票ETF、滬深300成分股等資產為抵押，從人民銀行換入國債、央行票據等高等級流動性資產，通過這項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。首期操作規模5000億元人民幣，視情況可進一步擴大操作規模，即日起接受符合條件的證券、基金、保險公司申報，將為A股市場注入「活水」。

 

　　據《證券日報》報道，國壽(02628)、人保(01339)、太保(02601)等頭部險企深入研究互換便利並著手準備。據了解，險資機構普遍認為，互換便利首期操作將為資本市場提供數千億元級的增量資金，同時有利於保險機構盤活存量、用好增量。保險業界認為，這對提升資本市場的穩定性、流動性以及長遠健康發展具有深遠影響，也為保險行業的發展提供了新機遇。

 

　　中國人壽集團旗下資產公司相關負責人表示，將從三方面開展互換便利業務的準備工作。一是深刻認識互換便利對於支持保險業中長期資金入市、維護資本市場穩定健康發展的重要意義，抓好制度研究、系統建設，提高保險資金中長期配置的戰略定力和能力；二是加強政策細節研究，加快系統建設和策略儲備，充分利用好互換便利政策工具；三是結合機構自身實際，靈活利用互換便利工具，提升保險資金運用效率。

 

溫傑：中特估料獲基金券商垂青首選電訊股　若內銀回調也可吼

 

中特估 | 財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？

（溫傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指短線看好中特估股份，在現時看不清前景，大市又似乎維持上落波動情況之下，此類高息、落後及有質素的股份可吼。另外，人行創設的互換便利為一眾基金或證券公司而設，它們過去一兩年所持股票股價下跌，若沽出會面對虧損，已變成「死錢」動不了，令市場沒了流動性，新措施則容許它們將股票ETF、滬深300成分股等作抵押品按給人行，換入國債等具流動性資產，既可於二手市場沽出，亦可透過商業銀行換取資金，這樣「死錢」就可變作「生錢」，令市場有了資金。而它們所持股份既已抵押暫不沽出，反而取得新錢去買貨，整個市場就由以往「有沽無買」變成「有買無沽」。雖然暫時規模只得5000億元，但重點是以往也曾有此做法。而基金或證券公司套取資金後應不會炒三四線股，最正路是買大型藍籌及高息股以便套息，始終借錢是要成本，且如同借孖展買股，要避免買了後下跌，故它們應會揀令人安心、用作收息的股份如中資金融股，而中央也正為內銀緩解財政負擔。

 

　　至於可揀買哪類中特估股份？溫傑指，不應以是否派高息、股價是否落後及AH差價多少作選擇標準，要看基本面，例如買了中移動(00941)等中資電訊股肯定不用擔心，只是升多升少的問題，油股也可吼；至於上周股價較波動，內險如平保(02318)也可考慮。內銀方面，看法已有不同，雖然其息差仍會收窄，人行也未如此前所講已將存款息率減50點子，但中央已表明會發特別國債幫內銀保存資本，加上派高息，現可看好一些。總言而之，中特估首選中資電訊股，其次可揀內險股，惟現價已不太便宜，內銀則可趁回調買入。

 

　　部分「中特估」股份今日逆市造好。雖然多家銀行陸續落實下調存量房貸利率，工行(01398)仍升3.43%收報4.83元，建行(00939)升2.33%報6.15元，農行(01288)升3.45%報3.9元，中行(03988)升2.4%報3.84元。至於中資電訊股，中移動升0.74%報75.1元，中電信(00728)升2.37%報4.75元，中聯通(00762)升0.14%報6.96元。石油股方面，中海油(00883)升0.25%報20.15元，中石油(00857)升0.16%報6.41元，惟中石化(00386)跌0.81%報4.88元。內險股方面，平保升0.29%報51.15元，太保升1.4%報28.95元，惟國壽跌0.36%報16.4元，人保跌1.24%報3.98元。

 

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財政部將發特別國債支持國有大行補充資本，內銀逆市造好，仲有邊類「中特估」可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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