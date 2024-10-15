今日焦點股 | 平保及國壽首9個月保費收入按年增逾8%及逾5%
15/10/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 15:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 15:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 15:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2024 15:35
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|香港要聞15/10/2024
本港樓市 | 新地天璽．天加價加推149伙，入場單位510萬起
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