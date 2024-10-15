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雙11開鑼阿里京東股價卻急挫，齊獲大行唱好可博反彈？

15/10/2024

　　內地電商大型促銷「雙11」今年較往年更早開鑼，兩大電商平台阿里巴巴(09988)和京東(09618)昨晚(14日)8時正式啟動「雙11」。其中阿里旗下淘天集團推出300億元人民幣消費券及紅包，並預料今年雙11參與用戶數破紀錄；京東除提前至昨晚現貨開賣外，繼續採取低價舉措，推出全場直降、「廠貨百億補貼」等，並率先發布昨晚戰報，表示港、澳地區首日銷售額按年升逾3倍。不過，阿里和京東今日(15日)仍要隨大市調整，雙雙跌約半成，兩股近日齊獲大行唱好，或可博短線反彈。

 

（京東網頁截圖）

 

淘天雙11推300億人幣消費券及紅包　料參與用戶數破紀錄  

 

　　阿里巴巴旗下淘天集團昨天啟動第16屆天貓雙11全球狂歡季，將推出300億元(人民幣．下同)消費券和紅包，以迎接預計是史上參與用戶數最多的一屆雙11。阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示，今年雙11適逢國內消費情緒回暖，集團將為用戶作出史無前例的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長。今年雙11超預期的商家和商品報名情況令人振奮，對品牌商品雙11的銷售增長充滿信心。

 

　　今年雙11活動將於10月14日晚上8時開始預售，並設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。今年雙11活動吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家，報名商品數量超出預期。9月份季度，天貓的新入駐品牌數量環比激增70%。淘天集團將於今年雙11投入100億元為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本。參與雙11活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。

 

京東雙11採低價舉措推廠貨百億補貼　料銷售逾500萬商家增逾五成

 

　　今年的京東11.11則提前至昨日晚上8時現貨開賣，今年主題為「又便宜又好」。京東集團首席執行官兼執行董事許冉表示，未來3年，京東將招募至少1萬名採銷人員，通過專業培訓在世界各地尋找價廉物美的好產品，將「又便宜又好」進行到底。除低價舉措外，今年京東雙11將繼續為用戶帶來全場直降、每天60元額外補貼等驚喜福利；針對家電家居、3C數碼等產品「以舊換新補貼」，同時推出了「廠貨百億補貼」。另外，今年雙11期間，包括京東雲言犀數字人在內的多款AI產品，將免費開放予所有商家試用。

 

　　京東預計今年雙11將幫助「日銷破萬元」的小微商家數量按年增長超過2倍，銷售逾500萬元商家數量按年增長逾50%。而透過滿59元包郵、免費上門退換、價保等服務，預計在京東11.11高潮期，僅服務每天為用戶節省近1億元。

 

京東：雙11港澳首日銷售額升逾3倍　客單價普遍屬偏中高水平

 

　　京東「雙11」昨晚開啟銷售，京東港澳台業務負責人Ken Yeung(楊肯)在傳媒溝通會上表示，港、澳地區首日銷售額按年升逾3倍，訂單量亦不錯；相關地區第三季業績按季亦錄高速增長。而且港、澳地區客單價普遍高於299元，屬偏中、高水平。

 

　　楊肯亦指，京東即將推出ZA Bank支付滿299-30抽百萬大獎。亦為香港用戶提供全品類自營1000萬SKU，覆蓋電子產品、家電家居等，獨家商品包括京東京造、創維定制的定製電視；TCL將於「雙11」期間上線京東香港店舖。而今年「雙11」期間新增商家數量按年增加很多，另過去一段時期亦引進了日本城、TCL、佳寶食品等到京東上開設旗艦店。

 

瑞銀料京東受惠內地經濟刺激政策　升目標價至250元

 

　　瑞銀近日發表研報指，京東中短期具增長動力，而且估值偏低，重申「買入」評級，並上調公司2025至26年每股盈利預測3%，以反映在一攬子宏觀經濟刺激政策下，房地產市場需求上升，公司盈利能見度亦會改善，目標市盈率由5倍升至10倍，港股目標價從168港元調升至250港元，而美股目標價亦由43美元升至64美元。另野村預計京東第三季業績將錄符合預期的收入和強勁的盈利表現，其合併收入料錄按年增長5%，而非通用會計準則每股盈利或增長14%，比最新的市場預期高出3%。另預測京東零售的收入按年增長5%，其非通用會計準則營業利潤率可能保持穩定在5.2%，將其美股目標價由38美元上調至53美元，維持「買入」評級。

 

　　滙豐環球研究預計京東將在2024年第四季度加大對用戶補貼及品類推廣等投資，雖然開支或採購優化所帶來利潤提升，以及收入組合轉向第三方所帶來的好處預期將持續發揮，但在投資增加的情況下，較高的行銷費用可能會抵銷部分影響。該行將京東2024至2026年的平均盈利預測下調2%至3%，維持「買入」評級，美股目標價53美元。

 

摩通料阿里基本因素短期內改善    升目標價至120元

 

　　另外，摩通指，阿里2025財年第二財季的核心收入及核心利潤將面臨消費環境疲弱的壓力。不過，料集團的基本因素於短期內改善，建議投資者留意集團業績，並等待未來數個季度的正面驅動因素，包括政府刺激政策帶動整體消費改善；9月推出的貨幣化政策加速核心收入增長；整合微信支付令活躍買家加快增長；及9月初納入港股通後，南向資金持續流入。在三大電子商務股，即阿里、拼多多及京東之中，阿里最具吸引力，原因是阿里在未來數個季度將有多個高可見度的催化因素，而且國內電子商務市場定位的潛在變化，或會帶動其估值進一步重估，重申「增持」評級，目標價由106元升至120元。

 

　　滙豐環球研究則維持阿里「買入」評級，目標價134美元。該行預計，阿里截至9月底止第二財季客戶管理收入(CMR)雖受商品交易總額(GMV)按季增長放緩影響，但料新技術收費及全平台推廣可緩衝影響。雖然第二財季GMV或受宏觀經濟疲弱拖累，但仍預期與CMR增速進一步收窄，該行維持公司2025財年收入預測大致不變，由於內地政策傾向支持經濟增長，消費情緒潛在上升。

 

溫傑：雙11可令阿里京東稍為跑贏大市　阿里受惠北水短線較值博

 

雙11開鑼阿里京東股價卻急挫，齊獲大行唱好可博反彈？

（溫傑）

 

　　凱基投資策略部主管溫傑指，雙11應可為阿里及京東帶來一些炒作，令其稍為跑贏大市，始終現時市況較暢旺，會有人肯買貨，通常會買有基本因素或投資概念的股份，而在雙11之下，阿里及京東確有投資概念，但這只是純炒概念；而淘寶天貓已大力加大補貼，即使成交很好，實質可賺的錢是否很多亦未知。而恒指若升至22000至23000點多少是基於一些憧憬，包括對財政政策的憧憬，不再是根據基本因素，因此，若想買入阿里及京東要控制注碼，若發覺不對路就要離場。如果注碼不多又想揸得安心，最好是買高息、落後、基本因素好的股份，但若覺得20000點有支持，即使跌穿也不會維持太久，就可分注買阿里、京東等科技股及港交所(00388)。

 

　　至於可揀買阿里抑或京東？溫傑指，若看基本因素一定不會揀阿里，但由8月開始，買阿里都是因其受北水追捧，到現在則是炒作大市氣氛及雙11，就算其近三季經調整利潤下跌，對於短線操作不要緊，每跌至低位北水一定會再買，故可先揀阿里。

 

　　阿里今日跌5.09%收報99.85元，成交114.27億元；京東跌4.92%報160.4元，成交41.8億元。其他科技股亦普遍下挫，騰訊(00700)跌4.36%報417元，美團(03690)跌6.97%報170.8元，百度(09888)跌5.85%報92.6元，網易(09999)跌4%報127.3元，快手(01024)跌4.34%報47.45元。

 

雙11開鑼阿里京東股價卻急挫，齊獲大行唱好可博反彈？

 

雙11開鑼阿里京東股價卻急挫，齊獲大行唱好可博反彈？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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