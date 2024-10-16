今日焦點股 | 阿里系高鑫零售獲第三方擬提全購，今早復牌
16/10/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 19:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2024 16:40
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|中國故事16/10/2024
神州經脈 | 家電換新帶動700億銷售，廣東發169億再融資債
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