高鑫零售復牌高開25%，獲第三方擬提全購

高鑫零售(06808)現價升25.1%，報2.24元，該股成交約250萬股，涉資559萬元，盤中高見2.24元，最低見2.24元。



集團公布，於9月27日，董事會接獲一名有意要約人發出的接觸函，有意要約人表明有意就該集團全部已發行股份提出附先決條件的自願有條件要約，並提出註銷所發行所有尚未行使購股權的購股權要約。值得留意的是，有意提出要約者並非大股東阿里巴巴(09988)，其與高鑫零售或該集團任何關連人士概無關連。



該集團指，據控股股東阿里巴巴告知，全資附屬公司吉鑫控股、淘寶中國及阿里系投資公司New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited與有意要約人就可能要約的主要條款以作出任何不可撤回承諾的討論正在進行中，阿里巴巴亦正在與若干其他人士進行討論，及有關討論未必會達成任何協議或交易。



目前阿里巴巴通過吉鑫控股及淘寶中國間接持有高鑫零售約73.66%股權，而New Retail Strategic Opportunities Investments1 Limited持有約5.04%股權。

料半年虧轉盈賺最多2億人幣

此外，集團發盈喜，預期截至9月30日止6個月稅後溢利約1.5億至2億人幣，去年同期稅後虧損額3.78億元人幣。



該集團指，預期稅後溢利改善主要受益於同店來客數企穩，同店銷售額正增長，以及降本增效快速推進，成效顯著。該集團將加強堡壘商品，重塑價格形象，快速推進「大拇指超省」系列的心智商品等。

撰文：經濟通市場組

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