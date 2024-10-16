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港股 | 午市前瞻 | 大潤發有人覬覦 高鑫零售定價參考一指標

16/10/2024

 

　　港股陰跌不止，恒指今早低開174點報20144點直逼兩萬，惟市場留意到，明日(17日)住建部將聯合財政部及人行舉行新聞發布會，外界期待有重磅救樓市措施釋出，內房股帶動港股返漲。然而政策市效應不彰，恒指早段僅升超百點便又回落，之後香港特首李家超公布任內最新一份施政報告，雖然未提及下調股票印花稅，但多項金融及樓市政策對港股見正面作用，恒指盤中穩步上升，半日報20501，升182點或0.9%，主板成交超過1177億元。

 

　　恒生中國企業指數報7353，升75點或1%。恒生科技指數報4467，升16點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 大潤發有人覬覦 高鑫零售定價參考一指標

（Shutterstock圖片）

 

張智威：上月底裂口19954成關鍵

 

　　隔夜美股回落，在美國上市的中概股普遍下挫，港股今早走勢反覆。恒指今早低開過百點後，早段一度跟隨A股掉頭向上，最多升150點。但高位缺乏承接，指數再次向下。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，現時恒指近期走勢偏弱，昨日大跌700多點，今日繼續在20000點上方反覆上落，低位曾跌至20131附近。但最重要的是守住9月26的裂口19954，只要守得住該水平，暫時問題不大。

 

　　張智威指，特首財政預算公布在即，市場原本期待政府下調股票印花稅刺激股市交易，但政府已經放風不會做出調整後，市場多少有點失望。不過，市場觀望明日住建部聯同財政部、人行舉行的新聞發布會，期待有重磅救樓市措施出台，因此今日多隻內房股抽升。

 

盈喜使控股股東更有議價能力

 

　　在内地經營大潤發超市的高鑫零售(06808)公布，於9月27日，董事會接獲一名有意要約人發出的接觸函，有意要約人表明有意就該集團全部已發行股份提出附先決條件的自願有條件要約，並提出註銷所發行所有尚未行使購股權的購股權要約。有意提出要約者並非大股東阿里巴巴(09988)，其與高鑫零售或該集團任何關連人士概無關連。

 

　　此外，集團公布，預期截至9月30日止6個月稅後溢利約1.5億至2億元人幣，去年同期稅後虧損額3.78億元人幣。該集團指，預期稅後溢利改善主要受益於同店來客數企穩，同店銷售額正增長，以及降本增效快速推進，成效顯著。

 

　　高鑫零售股價今早高開25%，最多升逾三成，惟很快便顯著回順，半日收升14%，股價報2.04元。張智威指出，高鑫零售獲第三方提全購要約，目前仍在洽談中，收購價還沒有落實。不過，今日該股復牌的開市價2.24元，價格恰好是該集團現時的資產淨值，顯示市場以該淨資產值作為收購價的指標。

 

　　張智威表示，近期內需疲弱，然而高鑫零售半年蝕轉賺最多2億人幣，主要得益於集團的大規模速銷。他認為今次中期盈喜將使控股股東更有議價能力，在股權談判中處於有利的位置。對於手上沒有貨的投資者而言，高鑫零售今日股價已經抽升，上升空間有限，不過也可設定資產淨值（2.24元）為目標，若股價大幅低於該水平則可以考慮。

 

港股 | 午市前瞻 | 大潤發有人覬覦 高鑫零售定價參考一指標

高鑫零售今早復牌曾抽升三成，其後回順。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 19:34
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