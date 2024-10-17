今日焦點股 | 中人壽料首三季純利按年最多增1.85倍
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/10/2024 21:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/10/2024 16:40
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|中國故事17/10/2024
神州經脈 | 地產白名單信貸規模4萬億，中歐加稅磋商存重大分歧
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