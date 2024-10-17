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Bossini母企堡獅龍獲非凡領越提五換一私有化，折讓12%

17/10/2024

Bossini母企堡獅龍獲非凡領越提五換一私有化，折讓12%

　　在本港經營知名服裝品牌Bossini的堡獅龍國際(00592)，獲大股東非凡領越(00933)提私有化。兩公司聯合公告，非凡領越作為要約人建議以協議安排方式私有化堡獅龍，並建議撤回堡獅龍的上市地位，建議條款為每註銷5股堡獅龍計劃股份可獲1股新非凡領越股份，非凡領越及堡獅龍各自於本周二（15日）停牌，已向聯交所申請於今天上午9時正起恢復堡獅龍股份於聯交所買賣。


　　非凡領越經營多品牌鞋服業務及運動體驗業務，大股東兼主席為內地知名企業家、體操名將李寧，李寧並通過非凡領越持有同名內地知名體品品牌李寧(02331)。

 

非凡領越：堡獅龍退市可節省開支

 

　　按非凡領越停牌收報0.54元，以及堡獅龍停牌收報0.123元計，即5股堡獅龍計劃股份值0.615元，即換股價較5股堡獅龍計劃股份值折讓約12.2%，至於購股權要約將按每註銷1000股堡獅龍股份獲1股新非凡領越股份，並須待該計劃生效後方可作實。要約人及要約人一致行動人士持62.94%股權。


　　非凡領越指，公司將向堡獅龍計劃股東及堡獅龍購股權持有人發行共約2.466億股新股，佔非凡領越經擴大後股本約2.47%。在私有化完成後，堡獅龍集團將會繼續營運現有業務。


　　非凡領越表示，堡獅龍長期面臨財務挑戰，持續錄得虧損，故需要外部資金，而堡獅龍股份的流動性較低且交易表現相對較差，堡獅龍從公開股票市場籌集資金將存在一定程度的困難，有關情況在短期內不大可能顯著改善。非凡領越指出，私有化建議為堡獅龍提供機會，以減少維持其上市地位相關之成本及開支，同時為非凡領越及堡獅龍提供更大靈活性，以推行其長期增長策略。


　　非凡領越同時建議根據特別授權發行新股，作為計劃註銷及剔除計劃股份之代價。

 

撰文：經濟通市場組

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