港股 | 午市前瞻 | 港股後市指望內地再出招 專家料難重返21000

恒指今早高開185點，市場憧憬內地祭出新組合拳救市，開盤後恒指升幅快速擴大至2.4%或近500點，其後住建部連同財政部、人行、金監總局召開發布會，但並未提出新工具穩房市，內容主要圍繞過往政策工具加碼，令市場感失望，過去接連三個發布會分量都未如想象般「重磅」，港股繼續在兩萬點徘徊。

（Shutterstock圖片）

恒指升幅逐步收窄，半日收市僅升174點或0.9%，報20460點，守20天線（約20368），主板成交逾1077億元。恒生中國企業指數報7336，升68點或0.9%。恒生科技指數報4462，升60點或1.4%。

黃偉豪：恒指走勢視乎未來政策落實情況

獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，由於近期市場普遍處於憧憬政策的氣氛中，現時恒指大方向上不算太差。但短期來看，恒指走勢比較波動和反覆。恒指從9月中的17000點升到了高位23000點，升了約6200點，升幅較大。近期從高位回調，回落了3000點，跌幅屬正常範圍。對於未來形勢，他預期，由於市場對政策的預期已經炒過一輪，恒指未來能否大升，要視乎政策落實情況和未來有否新的政策。他預測，短線恒指升幅收窄，在20100見初步支持，但要升回21000可能會有點困難，20天線可能會稍微跌穿。

港股近日從高位急劇回落，今日苦守20天線（經濟通HV2報價系統截圖）

內房問題短期難解決，投資風險大

內房方面，黃偉豪表示，對於近期內地多部委連續舉行發布會，確實見到有政策在落實，但是驚喜欠奉，市場反應不大。另外，融創中國(01918)今日提出大折讓配股，影響到內房市場氣氛，波及同業跌幅被放大。

黃偉豪認為，內房股近期波幅還是比較大，要堅持投機的策略，因其受政策影響反應遲緩，內房現存問題的解決過程要以年計；對於短炒內房的投資者，黃偉豪建議，內房股風險偏大，投資國企、央企類型房企更保險，而且要有明確的止賺、止蝕位，若再跌一成到一成半就要止蝕離場。

對於近期內地買樓人數增加的現象，黃偉豪表示，買樓人數增加主要是受到前期A股大漲氣氛影響，但近期A股表現反覆，影響市場買樓的信心。他指出，近期內房可能回暖，但不能只看一兩個月就斷定趨勢，至少要等持續一個季度回暖，才可以看好內房。

萬科企業股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

融創中國股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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