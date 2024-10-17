順豐 | 消息指順豐控股下月來港上市，集資約156億元

據《路透》旗下IFR引述消息報道，順豐控股(深:002352)計劃下月赴港上市，集資約20億美元(約156億港元)。



順豐上周於深交所公布，經2023年第一次臨時股東大會批准，啟動公開發行境外上市外資股(H股)股票並在香港聯交所主板掛牌上市的相關工作，亦稱本次上市將助力公司進一步推進國際化戰略、打造國際化資本運作平台、提升國際品牌形象、提高綜合競爭力，引領公司的發展邁入新的篇章。



公司較早前稱，擬在本次發行上市前對全體股東(即A股股東)實施一次性的特別現金分紅約48億元人民幣，每10股派發現金股利10元人民幣，本次不進行公積金轉增股本、不送紅股。



於2024年上半年，順豐控股淨利潤為48.1億元人民常，按年增長15.1%；營業收入1344.1億元人民幣，增8.1%。



根據公司簡介，順豐控股創立於1993年，為中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務供應商。下屬四家上市公司主體分別有嘉里物流(00636)、順豐同城(09699)、順豐房托(02191)、Kerry Express Thailand。

撰文：經濟通採訪組

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