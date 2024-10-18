今日焦點股 | 金價再創新高，逼近2700美元，留意金礦股走勢
18/10/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2024 09:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/10/2024 09:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/10/2024 09:35
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