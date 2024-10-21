  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

18C上市 | 鄧浩然：從18C談到香港資本市場的定位

21/10/2024

　　《然之有物》本期是我們特專科技公司上市制度(18C)之旅的最後一站。筆者將從香港聯合交易所有限公司（聯交所）為甚麼要推出18C說起，進而分析香港資本市場應該如何定位以發揮其優勢。

 

　　究竟聯交所為何要推出18C？特專科技一直以來都是香港資本市場稀缺的板塊。資料顯示，目前香港的特專科技發行人數目不到100家，與美國和中國內地相比差距甚遠，這也是聯交所推出18C上市制度的主要原因之一。但18C將如何令香港資本市場從芸芸競爭對手中脫穎而出？

 

　　這就不得不提聯交所對18C的定位。上期提過，18C的定位是吸納行業中擁有領先技術和高增長潛力的獨角獸企業，而正因為這個精準的定位，為18C制度確立了獨特的競爭優勢。18C制度瞄準的是高估值的未商業化獨角獸企業，偏偏這類公司因為沒有盈利及/或收入，而被包括上海交易所在內的多個主要交易所拒諸門外，變相使18C制度有望成為一眾未商業化獨角獸企業爭取短期內上市的首選。

 

18C上市 | 鄧浩然：從18C談到香港資本市場的定位

香港與境內資本市場互補，有助鞏固國際金融中心地位。(Shutterstock)

 

　　適逢內地階段性收緊新股上市節奏，對於一直稀缺特專科技公司的香港市場來說，正好是千載難逢的機會。其實自去年下半年內地實施「階段性收緊」以來，已有不少企業改道來港上市，但18C似乎未能受惠，相對較高的市值門檻無疑是主要原因之一，而此次降低市值門檻，將有利18C吸納當中的優質企業。市值門檻降低後，18C的覆蓋面更廣、受惠的企業更多，尤其在那些因「階段性收緊」而無法於A股上市，又無法滿足18C原本市值要求的企業中不乏優質企業，如果18C能成功吸納這些優質企業，將有助提升其吸引力，對其自身以至香港新股市場的長遠發展將帶來積極作用。

 

　　筆者相信精準的定位和合適的時機，將為18C吸納優質特專科技公司創造有利條件。如果將其放諸於香港資本市場，香港也應該通過合適的定位和時機確立競爭優勢。香港資本市場的定位應該是與境內資本市場形成互補，以及作為將境內優質企業與海外資金接軌的橋樑。聯交所近年先後推出SPAC上市制度(18B)以及18C上市制度，一方面與境內資本市場形成一定程度的互補，畢竟這些上市制度涉及較高風險，以散戶為主的內地資本市場現階段還未有條件推行；另一方面，香港通過實施相關制度，扮演了將境內優質企業與海外資金接軌的超級聯繫人角色。至於時機，雖然市況整體仍相對低迷，但在內地「階段性收緊」的情況下，預計將有更多境內企業選擇赴港上市。

 

　　香港的優勢是既有由大量高質素金融機構和業界人才構成的金融生態圈，為企業提供優質服務，也有成熟穩定的金融體系和制度作為配套以保證市場質量，為投資者把關。如果香港能充分發揮上述優勢，將有助鞏固其國際金融中心的地位。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08153

嘉鼎國際集團

0.200

異動股

00241

阿里健康

3.940

異動股

01472

生興控股

0.052

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01472 生興控股
  • 0.052
  • 01570 偉業控股
  • 1.550
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 96.200
  • 83690 美團－ＷＲ
  • 166.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.800
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 29.600
  • 目標︰$32.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 235.200
  • 目標︰$250.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 30.200
  • 目標︰$36.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 62.450
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.800
  • 00981 中芯國際
  • 29.600
  • 00388 香港交易所
  • 311.800
  • 00700 騰訊控股
  • 421.000
  • 00941 中國移動
  • 73.250
報章貼士
  • 01038 長江基建集團
  • 55.400
  • 目標︰$64.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 55.300
  • 目標︰$60.00
  • 01082 源宇宙教育
  • 1.800
  • 目標︰$2.20
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.355
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.180
即時重點新聞

21/10/2024 16:13  恒指跌325點收報20478，主板成交復回落，網易挫4%

21/10/2024 13:21  金融領袖投資峰會下月舉行，料逾三百人出席包括花旗、高盛CEO

21/10/2024 16:33  《經濟時評》巴克萊：中國經濟優預期，維持今年GDP增4.8%

21/10/2024 09:58  【人行操作】人行首期互換便利央票上市，利率1.8%期限五年

21/10/2024 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價升292點子止四連跌，報7.0982

21/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２４億元，買盈富基金沽中移動

21/10/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】中銀削網易目標逾一成，大和升太航至「跑贏大市」

21/10/2024 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０３，一周及兩周拆息維持４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價升破2700美元再創新高，紫金業績對辦獲大行唱好，金礦股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 賀錦麗生日赴黑人教會拉票，特朗普往麥記炸薯條新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

10月新蛋糕推介︱呢間聯乘宇治抹茶芝士蛋糕超人氣！邊款LadyM千層蛋糕回歸？紫薯 x 栗子蛋糕新品上市！酒店「粉紅十月」蛋糕打卡靚 即睇10大蛋糕推介＋價錢
人氣文章

手機情報站．徐帥

Xiaomi 14T Pro加入Leica相機 + AI功能，賣$4,599較同級旗艦手機具優勢！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

窮一生，其實做幾個Deal就夠
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Tiffany 2024 Blue Book Céleste系列「美」章！重新演繹Bird on a Rock胸針，在經典中注入現代氣息
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

廣州逾半世紀酒店中菜廳！四位大廚坐鎮設計新派點心：鮮香細膩黃魚韭菜紅米腸、酥香脆皮乳鴨罐燒鮑魚、濃郁蟹膏XO醬啫啫陳村粉
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性慾=食慾！怎樣才是性上癮？打羽毛球、沖凍水涼可減低性衝動？從飲食著手禁慾，先要戒五辛！恆常運動提升性慾兼改善性功能障礙！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 │ 台灣音樂大師、《明天會更好》總指揮詹宏達，肝癌病逝終年67歲！醫生：肝癌初期似感冒難分辨！即睇9大症狀+8大成因 新文章
人氣文章
肌少症
人氣文章
日本退燒止痛藥｜藥廠主動回收3萬盒「Saridon A」！原因是1種成分含量過低？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事21/10/2024
神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處