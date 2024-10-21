18C上市 | 鄧浩然：從18C談到香港資本市場的定位

《然之有物》本期是我們特專科技公司上市制度(18C)之旅的最後一站。筆者將從香港聯合交易所有限公司（聯交所）為甚麼要推出18C說起，進而分析香港資本市場應該如何定位以發揮其優勢。

究竟聯交所為何要推出18C？特專科技一直以來都是香港資本市場稀缺的板塊。資料顯示，目前香港的特專科技發行人數目不到100家，與美國和中國內地相比差距甚遠，這也是聯交所推出18C上市制度的主要原因之一。但18C將如何令香港資本市場從芸芸競爭對手中脫穎而出？

這就不得不提聯交所對18C的定位。上期提過，18C的定位是吸納行業中擁有領先技術和高增長潛力的獨角獸企業，而正因為這個精準的定位，為18C制度確立了獨特的競爭優勢。18C制度瞄準的是高估值的未商業化獨角獸企業，偏偏這類公司因為沒有盈利及/或收入，而被包括上海交易所在內的多個主要交易所拒諸門外，變相使18C制度有望成為一眾未商業化獨角獸企業爭取短期內上市的首選。

香港與境內資本市場互補，有助鞏固國際金融中心地位。(Shutterstock)

適逢內地階段性收緊新股上市節奏，對於一直稀缺特專科技公司的香港市場來說，正好是千載難逢的機會。其實自去年下半年內地實施「階段性收緊」以來，已有不少企業改道來港上市，但18C似乎未能受惠，相對較高的市值門檻無疑是主要原因之一，而此次降低市值門檻，將有利18C吸納當中的優質企業。市值門檻降低後，18C的覆蓋面更廣、受惠的企業更多，尤其在那些因「階段性收緊」而無法於A股上市，又無法滿足18C原本市值要求的企業中不乏優質企業，如果18C能成功吸納這些優質企業，將有助提升其吸引力，對其自身以至香港新股市場的長遠發展將帶來積極作用。

筆者相信精準的定位和合適的時機，將為18C吸納優質特專科技公司創造有利條件。如果將其放諸於香港資本市場，香港也應該通過合適的定位和時機確立競爭優勢。香港資本市場的定位應該是與境內資本市場形成互補，以及作為將境內優質企業與海外資金接軌的橋樑。聯交所近年先後推出SPAC上市制度(18B)以及18C上市制度，一方面與境內資本市場形成一定程度的互補，畢竟這些上市制度涉及較高風險，以散戶為主的內地資本市場現階段還未有條件推行；另一方面，香港通過實施相關制度，扮演了將境內優質企業與海外資金接軌的超級聯繫人角色。至於時機，雖然市況整體仍相對低迷，但在內地「階段性收緊」的情況下，預計將有更多境內企業選擇赴港上市。

香港的優勢是既有由大量高質素金融機構和業界人才構成的金融生態圈，為企業提供優質服務，也有成熟穩定的金融體系和制度作為配套以保證市場質量，為投資者把關。如果香港能充分發揮上述優勢，將有助鞏固其國際金融中心的地位。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

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