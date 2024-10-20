一周部署 | 內地LPR料減息，華潤飲料上市，國企踏入業績期

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

中國10月LPR利率

中國人民銀行行長潘功勝已預告，10月貸款市場報價利率（LPR）預計下行20至25個基點，加上內地銀行已率先下調存款利率，這意味著本次降息幾乎已成定局。隨著內地經濟動能不足，第三季GDP僅增長4.6%，距離全年「保5」的目標越來越遠，貨幣政策發力是市場的普遍預期。投資者應關注是否會出現不對稱減息，也就是5年期以上LPR的降幅會否小於1年期LPR，因5年期以上LPR的變動將對內地房市產生直接影響，並進一步影響內地家庭投資及居民財富。

兩矚目新股首掛亮相

本周，港股市場將迎來兩大矚目新股－－華潤飲料(02460)和地平線機器人(09660)，兩家公司計劃募資均超過50億元。其中，華潤飲料據傳已選擇以招股價上限定價，顯示出該公司對港股前景的信心。此前港股主板曾出現6000億元的天量成交，表明若外資對中國會大力振興經濟持樂觀態度，港股則復甦在望，而若這兩隻新股表現強勁，可能進一步吸引更多優質公司來港上市。投資者應留意這兩家公司能否重現類似美的集團(00300)上市的賺錢效應，為港股市場帶來新的投資機會。

國企央企率先放榜

業績期到來，多家國企和央企將率先公布第三季度業績，其中最受關注的是兩大通訊企業中國電信(00728)和中國聯通(00762)、房地產龍頭企業中海外(00688)、以及資源類企業神華(01088)和兗礦(01171)等。這些企業的業績不但足以影響港股大勢，對市場後市走向提供重要參考，還能為投資者提供有關內地經濟動態的前瞻指引，特別是資源類企業的財務表現，能反映出中國的內需和出口兩大增長引擎的前景。

多國公布PMI數據

本周，全球多國將相繼公布10月的PMI經濟景氣數據，尤其是美國和歐元區的數據最受關注。全球已進入減息周期，而PMI數據的解讀將直接影響市場預期。如果PMI高於預期甚至超過50，則顯示經濟活動穩健，這可能降低央行進一步降息的機會；相反，若PMI低於預期，則符合市場對經濟衰退的擔憂，但同時也為央行提供更多降息的依據。因此，PMI數據對全球市場的影響將呈兩面性，投資者應留意專業人士的解讀，從而更準確地判斷市場走勢。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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