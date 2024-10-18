內銀股 | 六大行減存款利率，人行年底前再降準，內銀造好可以點部署？

六大國有銀行時隔不到3個月再下調存款利率，各個年期定存息率均下調25個基點，而人民銀行行長潘功勝預告下周一(21日)下調貸款市場報價利率(LPR)的同時，表示年底前會擇機再降準0.25至0.5個百分點。今日(18日)內銀股全線造好，其中建設銀行(00939)及交通銀行(03328)都升逾2%，招商銀行(03968)升逾4%，應如何部署？

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六大行今起下調存款利率 定存利率降25個基點

今日起，六大國有銀行包括工商銀行(01398)、建設銀行、交通銀行、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)及郵儲銀行(01658)再度下調人民幣存款掛牌利率，此次下調存款利率涉及活期和定期等多種類。這是繼7月後，時隔不到3個月國有大行再度下調存款利率，也是自2022年9月以來大行第六次主動下調存款利率。



據報今輪調整中，三個月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率均下調25個基點至0.8厘、1厘、1.1厘、1.2厘、1.5厘、1.55厘。7天期通知存款利率亦下降25個基點至0.45厘，1天期通知存款利率下降5個基點至0.1厘。

人行潘功勝：年底前擇機再降準0.25至0.5個百分點

中國人民銀行行長潘功勝在「2024金融街論壇年會」上表示，於9月27日已下調存款準備金率0.5個百分點，預計年底前視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率0.25個百分點至0.5個百分點；下調公開市場七天期逆回購操作利率0.2個百分點；中期借貸便利(MLF)利率下降0.3個百分點。

潘功勝還透露，多家內地國有商業銀行今早公布下調存款利率，預計下周一公布的貸款市場報價利率(LPR)也會下行0.2個百分點至0.25個百分點。

人行推股票回購增持再貸款 利率1.75%期限1年

另外，人行公告正式推出股票回購增持再貸款。即日起，國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等21家全國性金融機構可向符合條件的上市公司和主要股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，對符合要求的貸款，人民銀行按照貸款本金的100%提供再貸款支持。再貸款首期額度3000億元人民幣，利率1.75%，期限1年，可視情況展期。



21家金融機構自主決策是否發放貸款，合理確定貸款條件，自擔風險，貸款利率原則上不超過2.25%，貸款資金「專款專用，封閉運行」。

摩通：住建部發布會對內銀影響略負面 偏好招行等

摩通近日發表研究報告指，昨日(17日)住建部等舉行的發布會對內銀行業影響輕微負面，主要憂慮為支持住宅項目竣工，因此內銀不良貸款增加。整體而言，擴大「白名單」住宅項目貸款，涉約2萬億元人民幣，當中包括現有貸款延期，不過上述數字僅佔整體銀行業資產的0.5%，相信對業界資產質素影響可控。關鍵是風險管理是否放鬆，目前有待釐清。



另一方面，該行看好通過貨幣化安置等方式新增實施100萬套城中村改造、危舊房改造，令房屋需求增加，對樓宇銷售及銀行資產質素有正面影響。相信國企銀行會更主動支持「白名單」計劃，因此重申偏好招商銀行等傾向商業及風險管理較嚴格的股份制銀行。

另摩通指，內銀將公布第三季業績，預期營收和撥備前利潤按年分別微跌0.1%和0.2%，趨勢將較前幾季穩定，而利潤平均按年增長約3%。市場焦點在於管理層對淨息差的指引，以及新公布政策的影響。預期第三季內銀淨利息收入增長持平，或按年下跌13個基點，較第二季跌幅放緩。淨利息收入正面動力主要來自負債組合管理、存款重新定價以及貸款利率回穩。

瑞銀料內銀第三季業績穩定 下半年盈利或改善

瑞銀稱，一眾內銀股將陸續發布今年第三季業績，預期其所評級的內銀股第三季收入、撥備前利潤及稅後淨利都將表現穩定，將分別按年持平、增長0.6%和增長3.7%，而當中地區銀行與國有銀行表現或分化。預測國有銀行第三季收入及撥備前利潤按年下跌1.9%及1.7%，稅後淨利料增長0.4%，均較第二季下跌3%、4.9%及升0.1%有改善；而地區性銀行收入、撥備前利潤及稅後淨利的增幅可能下滑至3.1%、4.1%和9.1%，對比第二季為增長5%、7.8%和13.1%。

瑞銀續指，雖然貸款增長進一步放緩，但相信內銀的淨利息收入跌幅會因為行業層面的淨息差企穩而收窄，同時交易和投資收入亦有望在第三季保持穩健增長，料平均按年增長30.4%，憧憬內銀下半年盈利前景可改善。其中中行、農行、建行、招行及中信銀行(00998)均予「買入」評級，目標價分別為4.2元、4.25元、6.5元、45.5元及6.1元。

李偉傑：內銀現價息率不算吸引 建行待回至5.7元才吸納

華盛證券財富管理部董事李偉傑指，雖然在六大行下調存款利率的同時，人行也預告下周一下調LPR，但兩者同步下調對內銀息差的壓力應可減低，而若再降準也有助內銀提高貸款水平。至於人行推出股票回購增持再貸款，風險應該可控，因規模只有3000億元人民幣不算很大，且會借予大企業兼有抵押，不太驚他們不還款，內銀更可能因此多了生意，當然股市始終會有波動，多少會有些風險。另外，住建部發布會提到要擴大「白名單」項目信貸規模到4萬億元人民幣，其實當中已用了2萬多億元人民幣，且現時樓市正處低位，中央又不斷推出救市措施，負面情緒已沒那麼大，而之前也不見內銀受內房所累，令不良貸款及資產質素明顯惡化，現反而可期望樓市回暖，為內銀帶來正向收益。

李偉傑續指，買內銀是貪其股息率高及市盈率低，但以現時股價，內銀息率普遍已低於7厘，不算很吸引，若股價調整令息率達7.5厘才抵買，六大行中暫只有建行預計息率近7.2厘較吸引，但也宜待回至5.7元才吸納。而招行與其他內銀股不同，它涉及較多信用卡及個人消費貸款等業務，股價波動較大，傾向隨大市上落，若內地再推更多刺激措施令股市上市，其升幅也會較大，適合短線買入，回至38元可吼。

內銀股今日全線上升，建行升2.67%收報6.15元，中行升1.86%報3.84元，工行升1.92%報4.79元，農行升1.78%報4元，交行升2.78%報6.28元，郵儲行升1.48%報4.79元，招行升4.26%報40.35元，中信銀行升1.79%報5.13元，民生銀行(01988)跌2.21%報3.24元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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