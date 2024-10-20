港股 | 蕭猷華：內地政策發力，恒指升浪重現？

《套期保值》恒生指數上周繼續坐過山車，上周四（17日）由升近500點，轉跌300點，而且一度跌穿兩萬點關口；上周五（18日）則最多升約900點。筆者上星期在文章指出，中港股市經過一輪急升之後，出現調整會更健康。另一方面，恒指20600點支持位，和20天平均線20500點，皆失而復得，技術走勢轉好。

國家主席習近平上周在安徽考察時，再次強調要抓緊第四季經濟工作，實現全年經濟發展目標。與此同時，內地剛公布第三季經濟增長為4.6%，而首三季為4.8%，距離全年目標「保五」，的確有很大挑戰。不過，9月24日，中央金融三部委推出強力刺激經濟「組合拳」，配合一攬子財政增量政策，正在發力。雖然政策成效有待觀察，但是股市是走在經濟前面，筆者認為政策的利好因素，在中港股市未完全反映。

大部分重磅股跌至20天平均線即見反彈，恒指這輪調整料已完成。(Shutterstock)

另一方面，隨著歐美進入減息周期，美國聯儲局11月再降息0.25厘的機會大，內地資本外流壓力減輕，人民幣貶值概率降低，中央有更大空間增加逆周期調節力度。筆者認為恒指由17000點升至23200點，已經調整超過一半，而且大部分重磅股跌至20天平均線後呈現反彈，後市利好。除非有突發壞消息出現，否則調整已經完成。內地政策正在發力，恒指可重現升勢。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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