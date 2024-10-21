今日焦點股 | 首批A股回購增持再貸款逾20間公司參與，涉逾百億
21/10/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2024 18:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2024 16:40
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|中國故事21/10/2024
神州經脈 | LPR降25基點，互換便利央票上市，回購貸款落地
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