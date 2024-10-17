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證監會主席雷添良本周將卸任，雷添良：任內沒有遺憾

17/10/2024

　　證監會主席雷添良將於本周六（19日）卸任。雷添良向傳媒表示，在任六年期間感到非常充實，並沒有遺憾，在退任後會繼續工作，投放更多時間於大學教育資助委員會主席職務。

 

證監會主席雷添良本周將卸任，雷添良：任內沒有遺憾

 

　　對於其繼任人黃天祐有沒有「貼士」，雷添良表示，黃天祐曾擔任證監會非執行董事，認為他對相關工作非常熟悉，形容為「好有經驗」，又指要與所有持份者多見面、多溝通。

 

確保市場有序運行，保護投資者為核心責任

 

　　雷添良回顧任內面對新冠疫情及地緣政治挑戰，本港股票市場受到一定衝擊，但香港與內地市場融合並沒有停止，隨著互聯互通機制優化、相關的交投有所上升，近日港股更曾創下單日成交逾6200億元的新高。

 

　　雷添良指出，證監會一直在確保市場有序運行，穩定發展，又指保護投資者為其核心責任，2022年9月至今，有28人因為唱高散貨相關調查而被落案起訴，2020年至今凍結涉及16.7億元資金，證監會亦一直致力於提升市場質素。

 

　　雷添良提及，形容證監會去年底成功「上車」，一圓置業夢，買入位於鰂魚涌太古坊港島東中心9層辦公室樓面，日後亦可再添置幾層，足夠將來擴展所需，強調財政安排很審慎。

 

優化上市批核流程對資本市場是好事

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，優化上市批核流程相關細節安排將於本周公布，雷添良表示，不願透露有關內容，但提到有報道提及的相關流程，認為對整個資本市場是好事。

 

　　他指出，改善上市批核流程，可以令上市審批流程更清晰及更簡化，透明度更高，令企業對上市時間更有確認性，期望可吸引更多海內外龍頭企業來港上市，有助強化本港資本市場。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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