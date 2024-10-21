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美的：海外銷售公司擬擴至逾40個國家，以自有品牌深入國外市場

21/10/2024

　　美的集團(00300)今年9月於香港成功上市，集資逾300億元，成為本港逾三年半以來集資金額最大IPO。美的國際總裁付鑒表示，美的未來布局將海外銷售公司擴張至逾40個國家，並擬於發展中國家建製造中心。他又指，集團未來將積極將代工品牌轉化成自有品牌，以獲更多機會接觸國外核心商品。

 

美的：海外銷售公司擬擴至逾40個國家，以自有品牌深入國外市場

美的國際總裁付鑒

 

海外銷售公司擬擴張至40多個

 

　　海外布局方面，付鑒指出，美的目前在全球30多個主要國家設有銷售分公司及銷售機構，未來公司布局將銷售公司數量進一步擴張至逾40個。另外，集團目前在全球坐擁33個研發中心，以及43個主要生產基地，其中22個位處於海外，未來計劃於白俄羅斯、墨西哥，以及波蘭等地進行擴張。他解釋指，主要因為上述屬發展中國家，增長潛力比較大，因此列為擴張目標，準備工作已經進行中，預計明年完成相關工作。

 

籍提升自有品牌佔比擇機進入海外市場

 

美的：海外銷售公司擬擴至逾40個國家，以自有品牌深入國外市場

美的集團於2024上半年營業總收入2181億元（人民幣．下同），淨利潤208億元。（柳英傑攝）

 

　　付鑒指出，集團另一個目標為提升自有品牌的佔比。他指出，代工始終有自身的局限性，擁有自有品牌後就有更多機會處理到新的商品種類，舉例指歐美嵌入式烤箱、冰箱等等。而這些品種的家電由中國出口的數量十分少，因為這些產品都需要在當地設有自有品牌、設計、實行品牌業務才可以處理相關生產業務。

 

　　他又指，集團在全球布局要「做寬」及「做深」，「做寬」即是集團的銷售公司據點、製造中心、研發中心分散到更多市場；「做深」即是在北美、歐洲的大型戰略國家中，加快跟當地合作伙伴合作，特別與當地分銷商合作，深入地在當地發展業務。

 

地緣政治不影響公司業務

 

　　被問到地緣政治會否對集團有影響時，付鑒回應指，集團所處於的行業不是特別敏感，地緣政治對集團的影響不大。其次，集團在海外設工廠、銷售中心、以及發展自有品牌，更加可以有效地規避一些貿易關稅或貿易壁壘為公司帶來的影響。

 

投入80億人民幣跟進「以舊換新」政策

 

美的：海外銷售公司擬擴至逾40個國家，以自有品牌深入國外市場

美的集團以科技領先為核心，實現ToC和ToB業務並重發展，推動國內和全球突破性發展。（柳英傑攝）

 

　　美的指出，集團在香港上市後，大約50%資金將會於開拓全球市場，包括增加集團海外分支機構、海外網點的電子建設等等。隨著美的在香港成功上市後，公司邁向全球化又再進一步，同時自有品牌的轉化亦隨之而增速。

 

　　另外，早前中國推出「以舊換新」政策刺激經濟，美的表示，政策出台後集團一直有跟進，在4月底集團就投入80億元人民幣在國內開展市場推廣及對消費者進行補貼。

 

經濟通記者柳英傑佛山專電

 

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