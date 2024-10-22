中興通訊 | 季績遜預期大行看法分歧，股價急挫未宜急撈

內地電訊設備龍頭中興通訊(00763)昨日(21日)收市後公布業績，第三季盈利按年跌約8%至21.7億元人民幣，收入跌4%至275.6億元人民幣，有大行指其受累電訊公司資本開支下降，令業績差過市場預期，其中摩通只予目標價18.5元，惟瑞銀卻料其明年淨利潤回穩，升目標價至21.2元。中興近日更遭摩通減持302萬股，今早(22日)低開逾3%後沽壓驟增，最多跌7.8%至19.4元，看來仍未到吸納時候。

（網上圖片）

第三季純利按年跌8%收入跌4% 遭摩通減持302萬股



中興通訊公布，今年第三季純利為21.7億元人民幣，按年跌8.23%，若扣除非經常性損益，純利減少11.7%，至19.35億元人民幣；收入約275.6億元人民幣，跌4%；營業成本則增長3.47%至164.37億元人民幣，另研發費用為59.14億元人民幣，減少5.65%，研發費用佔收入比例亦減少0.39個百分點，至21.46%。而今年首9個月，集團純利為79億元人民幣，按年增長0.83%，扣除非經常性損益的純利則跌2.86%，至68.98億元人民幣；收入900億元人幣，增長0.73%。

另外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於上周二(15日)減持中興通訊302萬股，每股平均價20.3081元，涉資6133.05萬元，最新持股量降至4.79%。

中興通訊：面對複雜外部環境 前三季經營保持穩健

中興通訊表示，今年以來，面對紛繁複雜的外部環境，中興通訊積極把握ICT產業發展節奏，加速技術和市場創新驅動，提升自身管理效能和運營效率，前三季度，公司整體經營保持穩健，國內運營商網路業務受投資環境影響整體承壓，國際市場持續突破「大國大T」，保持雙位數增長。同時，公司消費者和政企業務均實現快速增長。

展望未來，伴隨著數智技術應用在行業走深向實，中興通訊指，將堅持底層創新，夯實數智底座，拓展應用邊界，與客戶、產業和生態夥伴互利共贏，推動千行百業數智化轉型。

摩通：第三季收入及盈利均遜預期 予目標價18.5元

摩通指，中興通訊第三季收入及盈利分別低於市場共識16%及9%，本土電訊商網路業務持續收縮，導致季內收入跌4%。公司穩固的本土企業與消費者及海外業務部分地抵銷有關影響，但低毛利收入貢獻增加拖累集團毛利率按年表現，淨利潤亦按年跌8%。

摩通又指，市場對中興通訊全年收入及淨利潤共識為1294億及98億元人民幣，意味第四季收入及淨利潤需按年增長13%及26%。連同去年高基數效應，相信市場對其第四季業績預測過分樂觀，預期業績公布後市場預期將顯著下調，股價反應負面，未來股價展望將視乎宏觀復甦速度，以及電訊商第四季及明年的資本開支，目前給予「中性」評級及18.5元目標價。

瑞銀：收入受壓惟料明年淨利潤回穩 升目標價至21.2元

瑞銀稱，中興通訊第三季收入按年跌3.9%至276億元人民幣，低於預期，純利按年跌8.2%至22億元人民幣，但仍勝預期。雖然第三季內地電訊商的資本支出較低，亦料中興相關收入跌幅為雙位數，但公司總收入跌幅為4%，主要因為內地營運商的跌幅，被海外營運商收入及內地消費者和企業收入的增長所抵銷。瑞銀下調中興今年至2026年收入預測2%至7%，料明年的淨利潤會回穩，另下調長期資本支出6%至7%，上調目標價14%至21.2元，維持「中性」評級。

中銀國際指，中興通訊第三季營收按年下降3.9%，淨利潤按年下降8.2%，遜於該行預期。由於利潤率較高的營運商網絡銷售放緩，導致毛利率按年收縮4.3個百分點。預計內地電訊營運商將繼續削減資本支出，將中興2024至2026財年盈測下調3.6%至4.4%。惟中國電信(00728)剛宣布中興成為人工智能/通用服務器第一大供應商，這再次確定公司的未來增長，重申「買入」評級，並上調目標估值倍數，目標價由20.08元升至22.22元。

花旗：業績受累電訊商減少資本開支 予目標價19.8元

花旗表示，中興通訊第三季收入按年跌4%至276億元人民幣，較市場共識低16%，主要受本土電訊網絡業務拖累，因電訊商減少資本開支，儘管國際電訊商網絡業務可能維持雙位數按年增長，以及政企、消費者業務維持較強的按年增長。而公司第三季毛利率按年跌4.3個百分點至40.4%，受去年高基數影響。第三季經營開支按年跌7%至94億元人民幣，較市場預期多10%。季度淨利潤按年跌8%至22億元人民幣，較市場預期低9%。

花旗認為，內地電訊商資本開支削減將拖累本土營運商業務，但政企及消費者業務應可維持較高收入增長，並受惠伺服器及手機收入，縱使毛利率或趨向下行，維持對公司長遠正面看法，基於本土人工智能伺服器機遇及海外電訊商業務，目前予「買入」評級，目標價19.8元。

黃偉豪：難憧憬電訊商增資本開支 先看能否守穩18.5元

（黃偉豪）

獨立股評人黃偉豪表示，中興通訊第三季收入及純利都比預期差，較今年前三季都跌得較多，若比較收入及純利跌幅，相信毛利率亦下跌，同樣差過預期。事實上，中興業績表現要視乎三大電訊商資本開支，惟電訊商5G投資高峰已過，資本開支都已見頂，且據指5G轉6G的額外資本開支，也比由4G轉5G時低，憧憬其資本開支增加機會不大，故對中興業績前景審慎。而此前中興股價受惠市況好轉升了不少，惟近半個月回調卻未夠深，今日才第一天反映業績，未宜急於撈貨，先看能否守穩18.5元。雖然長期來看公司可受惠電訊行業業務穩定，但短期在沒太多憧憬，盈利預期下調情況下，估值難提升，暫只可上望約20元。

中興通訊半日跌6.22%收報19.74元，成交5.29億元。其他電訊設備股表現各異，京信通信(02342)升0.9%報1.12元，中國鐵塔(00788)無升跌報1.09元，長飛光纖光纜(06869)升1.19%報10.18元，中國通信服務(00552)跌1.1%報4.51元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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