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港交所第三季純利升7%至31.45億元，收入創同季度新高

23/10/2024

　　港交所(00388)公布，公布截至2024年9月30日止，第三季純利按年升7%至31.45億元，基本每股盈利2.49元。

 

港交所第三季純利升7%至31.45億元，收入創同季度新高

（資料圖片）

 

　　期內，第三季收入及其他收益為53.72億元，按年上升6%，創歷年第三季新高。營運支出按年升5%至13.64億元；EBITDA（非HKFRS計量項目）按年升6%至39.26億元。

 

　　首三季純利為92.7億元，按年升0.05%，基本每股盈利為7.33元，首三季收入及其他收益為159.93億元，按年上升2%，為歷來第二高，僅次於2021年首三季的紀錄。

 

首三季滬深港通收入及其他收益升4.3%

 

　　現貨市場成交金額在2024年9月27日及9月30日這兩個連續交易日創單日新高，分別達4458億元及5059億元，帶動2024年首三季標題平均每日成交金額增至1133億元，較2023年首三季上升3%。衍生產品合約平均每日成交合約張數創歷年的九個月新高，較2023年首三季上升12%，LME收費交易金屬合約的平均每日成交量也較2023年首三季上升25%。

 

首三季滬深港通收入及其他收益升4.3%

 

　　滬深港通交投於2024年首三季穩健增長，加上9月底屢創單日新高，2024年首三季滬深股通平均每日成交金額創下歷來的九個月新高，達1233億元人民幣，較2023年首三季上升14%，而2024年首三季港股通平均每日成交金額則達383億元，較2023年首三季上升19%。因此，滬深港通的收入及其他收益增至17.8億元，按年升4.3%，其中12.94億元來自交易及結算活動。

 

　　首三季公司資金的投資收益淨額為14.08億元，源於外部組合錄得公平值收益淨額3.89億元，以及受惠於高利率環境，內部管理的公司資金的投資收益上升。

 

今年第三季新股集資額達422億元

 

　　2024年第三季，港交所迎來新上市的公司共15家，集資額合共422億元，為2024年上半年集資金額的三倍多。港交所歡迎美的集團(00300)(深:000333)於2024年9月17日上市，集資357億元，這是香港2021年2月以來最大及全球2024年首三季第二大的新股集資。此外，這是第二家根據《上市規則》第十八C章3上市的公司於2024年第三季上市。期內新股上市申請數目仍然保持穩健，截至2024年9月30日共有96宗申請在處理中。

 

陳翊庭：續致力進一步提升香港市場活力、韌性和競爭力

 

　　港交所行政總裁陳翊庭在第三季業績報告中提及，港交所第三季的表現強勁，首九個月收入及溢利均創下歷來第二高紀錄。隨著中國內地公布刺激經濟措施以及全球主要央行採取貨幣寬鬆政策，投資氣氛逐漸好轉，香港市場於9月底充分展現出活力和多樣性，港交所旗下所有市場均錄得強勁成交量，現貨、衍生產品、交易所買賣產品（ETP）以及滬深港通市場單日成交量均創下多項紀錄。此外，商品市場在第三季繼續保持強勁勢頭，倫敦金屬交易所(LME)首九個月收費交易金屬合約的平均每日成交量同比上升了25%，推動集團今年的首九個月業績實現增長。

 

　　她指出，最近，港交所迎來今年亞洲最大及全球第二大規模的新股上市，再融資活動也十分活躍，顯示了市場的深度和吸引力，新股上市申請數目也進一步鞏固了香港作為亞洲首選新股集資中心的地位。此外，阿里巴巴(09988)轉為雙重主要上市並隨後獲納入港股通，這也反映了雙重主要上市結構如何幫助企業有效接觸中國內地的資金池，從而提升流動性。

 

　　她表示，港交所積極落實各項戰略措施，成功實施了證券及衍生產品市場在惡劣天氣下維持正常交易的安排，確保港交所與國際標準接軌，鞏固香港作為領先國際交易及風險管理中心的地位。港交所也優化了衍生產品市場的自行成交防範服務，並推出每周恒生科技指數期權。

 

　　她提及，展望未來，港交所將繼續致力於進一步提升香港市場的活力、韌性和競爭力。港交所已做好準備，在不斷變化的宏觀環境下應對挑戰，持續豐富旗下產品，拓展國際合作夥伴關係以及優化市場基礎設施，實現持續增長。港交所也期待與香港和全球持份者緊密合作，確保香港市場與時並進、持續滿足投資者的需求。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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