光伏股 | 協鑫科技曾飆三成 大選前美國擬撤銷中國光伏反補貼稅
23/10/2024
協鑫科技(03800)現價升17.5%，報1.41元，下午盤中曾升三成，高見1.56元。以現價計，該股暫連升4日，累計升幅28.2%。該股成交約23.23億股，涉資32.59億元。
（shutterstock圖片）
美國將於11月5日舉行大選，據美國聯邦官方網站消息，美國商務部10月21日起啟動變更情況審查(CCR)，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅(AD/CVD)，並邀請相關各方發表意見，所涉產品為某些小型、低瓦數、離網晶硅光伏(CSPV)電池。
光伏股全日維持強勢；信義光能(00968)升12.1%，報3.79元；信義玻璃(00868)升1.8%，報8.58元；福萊特玻璃(06865)升12.2%，報12.88元；新特能源(01799)升10.2%，報8.53元；陽光能源(00757)升20%，報0.132元；卡姆丹克太陽能(00712)升24.2%，報0.113元。
協鑫科技股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）
信義光能股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）
撰文：經濟通通訊社市場組
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