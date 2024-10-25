滙控預測 | 滙控上季稅前利潤料76億美元，重組助把握市場機會

滙豐控股(00005)將於下周二（29日）公布2024年度第三季業績，綜合多間券商預測顯示，預期集團第三季列帳基準稅前利潤為76億元（美元．下同），以去年第三季錄得77.14億元作比較，按年下跌約1.5%。

（資料圖片）

溫傑：重組有助滙豐更好把握市場機會

凱基投資策略部主管溫傑向《經濟通通訊社》表示，預計滙控第三季收入160.3億元，按年持平；淨利息收入料受進入減息周期所影響，季度淨利息收入81.5億美元，按年跌11.8%。非利息收入則料按年升13.9%至78.7億元。而列帳基準稅前利潤料76億，按年跌1.5%；壞帳撥備按年放緩，由上年同期的10.7億下跌至8.6億；撥備前利潤（PPOP）第三季預期84.6億，按年料跌3.7%，亦指市場預期第三季派息將會與第二季相同，每股0.1美元。

他表示，未來的回購決策將取決於公司的資本狀況、貸款增長前景等因素。基於業績表現料不俗，滙豐在未來有條件繼續回購，不過未來是否會超過30億美元這一數額仍需視公司財務情況而定，又料滙控股價短期情區間上落，股價上方70港元至72港元有顯著阻力，而支持位則可參考150天線（約66港元）。

滙豐控股早前公布明年起簡化組織架構分四大業務，並委任郭珮瑛（Pam Kaur）為集團財務總監，溫傑表示，是次重組將香港、英國均劃為單一業務類別，料滙豐將更聚焦該兩個本土市場的整體表現。決策上可更快，有助滙豐更好把握市場機會。同時，滙豐行政總裁艾橋智稱無可避免裁減一些高級職位，短期相信可節省部份成本，但長遠效果較難量化，亦需滙豐進一步說明詳情。

摩通：新設「香港業務」架構，看不到其好處

摩根大通發表研究報告指，在新的架構下，該集團將透過四項業務運作，香港、英國、企業及機構理財、以及國際財富管理及卓越理財，但指目前尚未披露有關新架構將如何提高效率並為滙豐的全球布局增加價值的財務細節，正等待有關重組影響、涉及的任何前期重組成本以及對效率指標影響的進一步細節。

摩通表示，雖然摩通期待某種形式的成本優化計劃，但重組的規模卻令摩通感到意外，此次重組，特別是東方與西方區域單位的重組，使滙豐的報告結構在國際銀行以及亞太和歐洲地區的同行中獨一無二。

摩通認為，工商金融業務以及環球銀行及資本市場業務的合併是有道理，但並不認為將香港業務單獨報告有什麼好處，因為香港是一個金融中心，因此這裏的業務與其他地區，特別是中國內地有著巨大的聯繫。此外，摩通不確定以地域為中心的報告是否會比目前的業務結構更能改善滙豐銀行的全球布局。

高盛：簡化架構可節省成本

高盛發表研究報告指，相關新架構能簡化圍繞香港和英國等主要市場的管理重點，以及其國際銀行業務的優勢，特別是交易銀行和財富管理領域的優勢，亦能潛在地削減多餘及不具有生產力的報告，以節省成本，還能將未來的投資以及資本引導向回報率較高的業務。

高盛表示，新架構將為管理層採取削減成本提供充足的空間，並在新成立的企業及機構理財部門內消除或減少表現不佳的資產負債表或RWA（風險加權資產），又預計滙控將會推出成本削減計劃，使其成本增速能低於市場預測的3%。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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