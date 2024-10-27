一周部署 | 美議息前密集發布重磅數據，港股步入業績高峰期

《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

美國重磅數據周

美國剛剛公布的製造業PMI超出預期，顯示經濟依然具有韌性，接下來市場焦點將轉向其他重磅數據，包括第三季GDP增長率、10月就業數據，還有通脹、房價和零售相關數據，這些數據將直接影響到11月7日的美聯儲利率決議。市場擔心若第三季GDP和就業數據顯示表美國經濟堅挺，美聯儲未必會堅持年內再降息0.5厘的預期；而如果數據顯示經濟仍在放緩，更多的寬鬆政策將在路上。美國經濟數據將持續擾動全球資本市場，港股也可能出現較大的波動。

港股期指結算

港股將迎來期指結算日，這通常會加大市場波動，因隨著期指到期，投資者可能會調整倉位，尤其是在現階段港股連日整固，上升動能不足，期指結算的影響可能會更為明顯。有市場預期好倉大戶可能會出手維穩，以避免市場的急跌，但也要留意淡友會否趁勢壓低指數，觸發資金激烈博弈。

第三季業績高峰期

大量上市公司將密集公布第三季度業績，主要為一些中資企業。重磅內銀的業績備受矚目，特別是在近期政策降息後，其截至9月底的淨息差表現將成為市場關注的焦點；至於內險股已預告投資收益大增拉動盈利；而券商股則受益於9月下旬A股的罕見火爆行情，收益可能會好轉。此外，滙豐控股(00005)也將公布業績，市場預期其列帳基準稅前利潤同比下降超過1%，另外新任CEO艾橋智料現身，藉此機會進一步解釋其大規模重組計劃，投資者應關注對其未來業務的影響。

日本央行議息

日本央行在7月意外將短期利率上調至0.25%，引發全球股市動盪，也使得央行鷹派立場飽受壓力。最新公布的東京核心通脹率仍未達到2%的目標水平，因此周四（31日）日本央行幾乎可以肯定將按兵不動，不過投資者仍須留意央行在會後的聲明，以判斷未來的政策走向。

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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