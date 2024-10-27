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港股 | 蕭猷華：美國總統大選，如何影響港股？

27/10/2024

　　《套期保值》恒生指數上周變動不大，全星期高低波幅只有562點。經過一輪過山車走勢後，港股步入整固階段，短期而言，港股仍然要靠內地政策驅動。另一方面，美國總統選舉臨近，賀錦麗和特朗普選前民調非常接近，美股在選舉前波動性增加，誰人贏出對內地和香港股市影響如何？


 
　　特朗普主張減富人和企業稅，相信華爾街舉腳贊成，美股會上漲，但不代表內地和香港股市會受惠。況且，特朗普奉行保護主義，倡議再增加中國商品出口關稅，對港股是負面的。此外，特朗普是生意人，支持弱美元，因有利股市和商貿。回顧特朗普上屆任期，2017年1月至2020年11月，美匯指數由103.5跌至89.5，可見一斑。另外，如果特朗普調高中國貨品出口關稅，加上弱美元，恐怕美國通脹將會回升，美聯儲就不能減息。與此同時，將會影響到中國在實行貨幣和財政政策上，面對更多掣肘。

 

港股 | 蕭猷華：美國總統大選，如何影響港股？

11月港股上升的概率還是大的。（Shutterstock）

 

　　假如賀錦麗勝出，相信會沿用大部分拜登政府的政策，不明朗因素比較少。此外，賀錦麗倡議增加企業稅，短期美股或會下跌，但長線有望減低美國財赤壓力。在關稅問題上，賀錦麗表示無意再調高中國貨品關稅，料美國通脹可續減慢。另一方面，她沒有更換聯儲局主席打算，市場對美國貨幣政策較易預測。因此，中國在推出刺激經濟政策，和逆周期增量調節上，亦較容易掌握，對A股港股皆有利。


 
　　地緣局勢上，特朗普即使做到俄烏、以伊「停火」，對A股港股利多也影響不大，反而金價會有大幅度調整。


 
　　誠然，美國大選前，環球金融市場不確定性增加；不過，根據過往歷史，美國在11月總統大選後，股市都有一段蜜月期，而且內地政策正在發力，11月港股上升的概率還是大的。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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