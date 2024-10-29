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樓市 | 利嘉閣料第四季樓價或趨窄幅波動，全年仍跌7.5%

29/10/2024

樓市 | 利嘉閣料第四季樓價或趨窄幅波動，全年仍跌7.5%

 

　　差估署公布最新數據顯示，2024年9月份私人住宅售價指數報287.9點，按月跌1.67%，連跌5個月，累挫7.01%，按季則跌4.83%。樓價創下自2016年9月以來的97個月(即逾8年)新低。今年首三季，樓價累跌7.52%；若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴大至27.68%。

 

樓價料第四季才有反彈動力，全年仍跌7.5%

 

　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多項利好因素激活樓市，惟受惠的只是交投量，對樓價影響未見明顯，相信樓價在第四季是先求止住跌勢，最快年底才有反彈動力。


　　陳海潮指出，9月份樓價持續下跌，仍然受一手新盤低價開售影響；即使9月中下旬及9月底相繼有減息及中央救市的利好因素支持下，整體市場氣氛的確明顯好轉，交投量亦逐步大增，惟只旺丁不旺價，普遍所見，發展商在一手貨尾高企下，低價開盤策略不變，直接窒礙二手樓價反彈動力。


　　展望第四季，他認為，下次公布的10月份樓價最多只能收窄跌幅至1%，而美國11月8日再度議息，期望香港可以再跟隨減息，屆時料帶動樓價在11月持平，並於12月開始反彈1%，即整個第四季樓價或趨窄幅波動，全年埋單計數，樓價最終料仍跌7.5%。
　


租金首三季累升5.4%，全年料升約7%

 

　　租金指數方面，差估署數字顯示9月份按月升幅收窄至0.05%，報196.0點，反映旺季結束因素，總結第三季租金累升1.82%，而首三季共升5.38%。預測第四季專才及高才通對租賃市場仍有一定支持，租金有機會按季再平穩微升1%至2%，全年租金升幅料約7%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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