  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 內地全年保5壓力未減 小米三線俱佳中長線值得持有

31/10/2024

　　內地10月PMI好過預期，帶動恒生指數半日報20476，升95點或0.5%，主板成交超過833億元。恒生中國企業指數報7328，升41點或0.6%。恒生科技指數報4553，升39點或0.9%。


　　恒指兩大升幅股份依次為信義光能(00968)及蒙牛乳業(02319)；信義光能報4.12元，升0.27元或7%，成交5.44億元，盤中高見4.15元，最低見3.82元；蒙牛乳業報17.78元，升0.96元或5.7%，成交3.85億元。


　　此外，內房股普遍造好，中國金茂(00817)升11.8%，報1.23元；融創中國(01918)升10.3%，報2.79元；旭輝控股集團(00884)升6.6%，報0.405元；藍籌房企潤地(01109)升4.2%，報26.2元。

 

港股 | 午市前瞻 | 內地全年保5壓力未減　　小米三線俱佳中長線值得持有

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：經濟持續向好表現視乎內房和國家貿易壁壘

 

　　國家統計局公布，10月製造業PMI為50.1%，優於預期的49.9%，創6個月高點兼重返擴張區。華盛證券財富管理部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，10月製造業PMI確實釋放了一個利好的信號，令市場更為憧憬下個月的三頭馬車數據表現。他補充道，三頭馬車的表現主要被動在進出口方面，對外貿易難以控制，但是基建和消費方面都值得期待，或可因財富效應而逐步提升。但是他同時指出，現時經濟向好的勢頭還能持續多久，還要視乎內房和國家貿易壁壘這兩大問題的解決。


　　他提醒道，除了關注經濟數據，下周的人大常委會會議亦為焦點，特別國債以至具體數字會是關注重點。後續如果有更多的政策出台或經濟數據理想，投資市場投資氣氛會更積極。

 

經濟增長最終小許落差亦可接受

 

　　談到全年GDP能否實現「保5」，李偉傑坦言「保5」在第四季內存在不小的壓力，認為如果最終的數據有小小落差，市場亦能接受。他認為，逐步有效地改善內房問題才是政策更長遠的目標。


　　近期恒指表現沉悶，李偉傑表示現時恒指還是跟著內地的股市走，要內地股市造好，港股才有升的機會。而且，現時市場都在等下周的美國總統大選、聯儲局議息結果和人大常委會議。他認為，要等大選過後，確定美國對華政策如何後，才知道後市的走向如何。在此之前，恒指都是維持在20000至21000區間上落。

 

小米廿天線可吼，比亞迪270元有強大支持

 

　　小米(01810)上午盤中高見27.05元，創2021年8月13日以來新高。小米創始人、董事長雷軍昨日透露，10月單月交付量已完成2萬台，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。李偉傑認為，中長線可以持有小米。現時小米的三大業務（手機，家電，新能源汽車）都做得非常不錯。小米手機的銷量在全球排前三位，家電業務受惠於內地的家電補貼，而新能源汽車的交付量也表現亮眼。


　　對於小米幾時入場，李偉傑指出，現時小米沿著10天線和20天線向上，不妨趁小米在震盪調整的時候，在20天線約24.6元至25.4元附近入場。他續指，這一輪小米有望挑戰30元，但要站穩30元，還需要期待更多好消息。


　　今日同樣有利好消息放出的還有比亞迪(01211)。比亞迪公布，截至9月30日止第三季純利約116億元人民幣，升11.47%，每股盈利4元人民幣。比亞迪業績理想，但今日股價半日仍跌3.3%。李偉傑認為，比亞迪如此大基數，要高速增長有一定的難度。現時高位調整也有一定的壓力。預測在270元至273元左右見強大的支持力。但因其基本面依然強勁，中長線目標價為320元，不妨考慮在其調整的時候吸納。

 

港股 | 午市前瞻 | 內地全年保5壓力未減　　小米三線俱佳中長線值得持有

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 內地全年保5壓力未減　　小米三線俱佳中長線值得持有

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】以伊衝突升級，北韓派兵增援俄羅斯，你會否擔心世界發生大規模戰爭？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

781

下跌

861

不變

364

無成交

641

恒生指數

20,317.33

最大成交額股票

02800

盈富基金

20.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02995 首鋼資源股權
  • 0.194
  • 02688 新奧能源
  • 54.700
  • 02556 邁富時
  • 119.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.200
  • 00753 中國國航
  • 4.370
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.400
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.820
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.150
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 73.050
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.550
  • 00700 騰訊控股
  • 404.600
  • 00941 中國移動
  • 71.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 目標︰$90.00
  • 00123 越秀地產
  • 6.430
  • 目標︰$7.10
  • 02293 百本醫護
  • 0.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.680
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.320
即時重點新聞

31/10/2024 12:07  恒指半日升95點報20476，信義光能升7%，蒙牛乳業升6%

31/10/2024 11:00  【外圍經濟】日本央行維持政策利率在0.25厘不變，符合預期

31/10/2024 12:04  科笛(2487)首三季商業化產品收入1.49億人幣升1.3倍

31/10/2024 11:17  《中概異動》小鵬汽車升逾2%，旗下AI汽車P7+下周正式上市

31/10/2024 10:40  《異動股》十月內地製造業PMI重上50，融創飆逾一成領漲內房

31/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒８３億元，買小米沽美團

31/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米目標一成，渣打績後獲大行維持正面評級

31/10/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７２４，一至三個月拆息均維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀業績大比拼，邊間盤數最亮麗？邊隻最值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

尖沙咀美食｜添好運登陸K11 Art Mall！必食皇牌點心＋新店限定燒味、鑊氣小炒、海鮮
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜民以食為天：移英港人都有個「亞洲胃」？對「港式」飲食有種執著！
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

政府是否應該停止造地
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

祝你不必勇敢！性小眾不求關注，只想平凡過活，感受社會的善意
人氣文章

港女講男．妮洛

單身熟女的愛情觀：不再戀愛腦、找個能依靠的男人才是生活小確幸
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

瑜伽特別篇（上）：簡易拉伸動作美胸兼美背，針對辦公室久坐、寒背圓肩！3款低難度瑜伽體式：牛面式、蝗蟲式、弓式，輕鬆提升體態！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
助眠營養 ｜ 睡眠不足與患癌症、心血管病、糖尿病風險有關？如何改善失眠？營養師推薦6大助眠營養，醫生教你4招輕鬆入睡新文章
人氣文章
減肥成功 ｜ 230磅男超慢跑配合斷食3個月激減64磅！專家教超慢跑4大技巧，建議日做30分鐘可改善三高！
人氣文章
紅斑狼瘡症 │ 上海女網紅安樂死惹網民熱議！醫生拆解嚴重可致腎衰竭，面部出現這種斑要注意！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2024
神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處