港股 | 午市前瞻 | 內地全年保5壓力未減 小米三線俱佳中長線值得持有

內地10月PMI好過預期，帶動恒生指數半日報20476，升95點或0.5%，主板成交超過833億元。恒生中國企業指數報7328，升41點或0.6%。恒生科技指數報4553，升39點或0.9%。



恒指兩大升幅股份依次為信義光能(00968)及蒙牛乳業(02319)；信義光能報4.12元，升0.27元或7%，成交5.44億元，盤中高見4.15元，最低見3.82元；蒙牛乳業報17.78元，升0.96元或5.7%，成交3.85億元。



此外，內房股普遍造好，中國金茂(00817)升11.8%，報1.23元；融創中國(01918)升10.3%，報2.79元；旭輝控股集團(00884)升6.6%，報0.405元；藍籌房企潤地(01109)升4.2%，報26.2元。

（Shutterstock圖片）

李偉傑：經濟持續向好表現視乎內房和國家貿易壁壘

國家統計局公布，10月製造業PMI為50.1%，優於預期的49.9%，創6個月高點兼重返擴張區。華盛證券財富管理部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，10月製造業PMI確實釋放了一個利好的信號，令市場更為憧憬下個月的三頭馬車數據表現。他補充道，三頭馬車的表現主要被動在進出口方面，對外貿易難以控制，但是基建和消費方面都值得期待，或可因財富效應而逐步提升。但是他同時指出，現時經濟向好的勢頭還能持續多久，還要視乎內房和國家貿易壁壘這兩大問題的解決。



他提醒道，除了關注經濟數據，下周的人大常委會會議亦為焦點，特別國債以至具體數字會是關注重點。後續如果有更多的政策出台或經濟數據理想，投資市場投資氣氛會更積極。

經濟增長最終小許落差亦可接受

談到全年GDP能否實現「保5」，李偉傑坦言「保5」在第四季內存在不小的壓力，認為如果最終的數據有小小落差，市場亦能接受。他認為，逐步有效地改善內房問題才是政策更長遠的目標。



近期恒指表現沉悶，李偉傑表示現時恒指還是跟著內地的股市走，要內地股市造好，港股才有升的機會。而且，現時市場都在等下周的美國總統大選、聯儲局議息結果和人大常委會議。他認為，要等大選過後，確定美國對華政策如何後，才知道後市的走向如何。在此之前，恒指都是維持在20000至21000區間上落。

小米廿天線可吼，比亞迪270元有強大支持

小米(01810)上午盤中高見27.05元，創2021年8月13日以來新高。小米創始人、董事長雷軍昨日透露，10月單月交付量已完成2萬台，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。李偉傑認為，中長線可以持有小米。現時小米的三大業務（手機，家電，新能源汽車）都做得非常不錯。小米手機的銷量在全球排前三位，家電業務受惠於內地的家電補貼，而新能源汽車的交付量也表現亮眼。



對於小米幾時入場，李偉傑指出，現時小米沿著10天線和20天線向上，不妨趁小米在震盪調整的時候，在20天線約24.6元至25.4元附近入場。他續指，這一輪小米有望挑戰30元，但要站穩30元，還需要期待更多好消息。



今日同樣有利好消息放出的還有比亞迪(01211)。比亞迪公布，截至9月30日止第三季純利約116億元人民幣，升11.47%，每股盈利4元人民幣。比亞迪業績理想，但今日股價半日仍跌3.3%。李偉傑認為，比亞迪如此大基數，要高速增長有一定的難度。現時高位調整也有一定的壓力。預測在270元至273元左右見強大的支持力。但因其基本面依然強勁，中長線目標價為320元，不妨考慮在其調整的時候吸納。

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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