  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯

IPO | 黃俊碩：優化上市審批流程，助提升香港IPO競爭力

31/10/2024

　　《金碩良言》為提升香港在新股上市申請(IPO)的審批效率及競爭力，證監會與港交所(00388)在上月公布《有關優化新上市申請審批流程時間表的聯合聲明》，推出「優化審批流程時間表」。

 

　　今次「優化審批流程時間表」中的具體政策措施包括：若申請人及其保薦人提交的新上市申請及相關材料符合《證券及期貨條例》、《證券及期貨（在證券市場上市）規則》及/或《上市規則》下的所有適用規定及指引（完全符合規定的申請），證監會及聯交所會緊密溝通以避免重複提問，在分別發出最多兩輪監管意見後，各自評估並指出有關申請是否存在任何重大監管關注事項（監管評估）。在此情況下，證監會及聯交所將分別在不多於40個營業日內確認相關申請是否存在重大監管關注事項。在確認沒有重大監管關注事項後，聯交所會與申請人及其保薦人共同落實上市文件披露，然後相關申請便可進行上市委員會聆訊。

 

　　申請人及其保薦人預期可於總共約60個營業日內就監管機構提出的意見給予完滿答覆。待取得上市委員會及其他相關部門或監管機構批准後，申請程序預計可於六個月的申請有效期內完成。

 

　　目前經已於A股上市的公司在香港提交新上市申請時，若符合以下條件，預計市值至少達100億港元、該公司在遞交新上市申請前的兩個完整財政年度已在所有重大方面遵守與A股上市相關的法律及法規，證監會及聯交所分別只會發出一輪監管意見。在此情況下，兩家監管機構各自的監管評估將在不多於30個營業日內完成。

 

　　「優化審批流程時間表」將令兩家監管機構發出意見的時間及次數更加清晰明確，提升整個新股上市申請審批程序的透明度，消除過往申請者因上市審批時間太長、透明度不足，以及存有較大不確定性所帶來的額外成本及風險等，有助申請人及顧問制定上市計劃，便利準發行人在香港上市，對提升香港「IPO」在國際市場的競爭力，進一步增強香港作為國際金融中心的吸引力有所幫助。

 

　　毫無疑問，港交所在制定今次「優化審批流程時間表」的過程中，吸納筆者與陳仲尼議員早前聯合發表的《提升本港新股上市及融資中心的地位》政策倡議書內不少建議，與及就「優化審批流程時間表」的具體內容與筆者及陳議員作出密切及坦誠的溝通。而最終有關措施較筆者所建議的內容更為進取，反映有關部門的決心，就此筆者向港交所致以衷心感謝。

 

IPO | 黃俊碩：優化上市審批流程，助提升香港IPO競爭力

「優化審批流程時間表」將令兩家監管機構發出意見的時間更清晰，提升上市申請審批程序的透明度（資料圖片）

 

　　當然，在推出「優化審批流程時間表」之外，筆者亦期望特區政府、證監會及港交所等有關當局能夠研究，筆者與陳議員聯合發表的《政策倡議書》中提出，有關放寬上市門檻的要求。由目前新股上市必須同時符合最低市值（5億港元）及最低盈利要求（過去3年累計盈利不低於8000萬港元，以及最近一年盈利最少3500萬港元），改為只需符合最低市值或最低盈利要求的其中一項條件即可。

 

　　目前香港IPO在國際市場上的最主要的對手：美國納斯達克交易所(Nasdaq)在企業合乎盈利要求下，可豁免最低市值要求。因此，香港放寬有關IPO財務要求門檻，一方面，只是追近主要競爭對手；另一方面，可以避免企業由於有最低市值要求所限令招股價過高，導致新股上市立即「破發」（即是股價跌破發行價）的現象，影響企業來港上市的意慾。

 

　　因此，進一步放寬上市門檻，調低有關財務要求，能夠有助提升香港IPO在國際市場競爭力，更能惠及更多本地、粵港澳大灣區、整個內地，甚至一帶一路地區的中小企，使他們更容易在香港上市之餘，更可以避免定價過高的風險，有助香港發揮國際融資、集資中心的功能及角色。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02995

首鋼資源股權

0.194

異動股

02688

新奧能源

54.700

異動股

02556

邁富時

119.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02995 首鋼資源股權
  • 0.194
  • 02688 新奧能源
  • 54.700
  • 02556 邁富時
  • 119.900
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.200
  • 00753 中國國航
  • 4.370
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.400
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.820
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.150
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.100
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 73.050
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.550
  • 00700 騰訊控股
  • 404.600
  • 00941 中國移動
  • 71.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
報章貼士
  • 00005 滙豐控股
  • 72.100
  • 目標︰$90.00
  • 00123 越秀地產
  • 6.430
  • 目標︰$7.10
  • 02293 百本醫護
  • 0.630
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 26.700
  • 原油 More
  • 01033 中石化油服
  • 0.680
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.320
即時重點新聞

31/10/2024 12:07  恒指半日升95點報20476，信義光能升7%，蒙牛乳業升6%

31/10/2024 11:00  【外圍經濟】日本央行維持政策利率在0.25厘不變，符合預期

31/10/2024 12:04  科笛(2487)首三季商業化產品收入1.49億人幣升1.3倍

31/10/2024 11:17  《中概異動》小鵬汽車升逾2%，旗下AI汽車P7+下周正式上市

31/10/2024 10:40  《異動股》十月內地製造業PMI重上50，融創飆逾一成領漲內房

31/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒８３億元，買小米沽美團

31/10/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛升小米目標一成，渣打績後獲大行維持正面評級

31/10/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７２４，一至三個月拆息均維持４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑銀行推快閃優惠3個月定存息4厘，南商3.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀業績大比拼，邊間盤數最亮麗？邊隻最值博？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

挽肉と米 香港2號店聖誕節前開業｜超人氣日本炭燒漢堡扒 1
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】妳是哪種汽水？精準分析出性格特質！
人氣文章

小薯茶水間

蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬虎易遭小人陷害，宜處事低調 屬兔有望升職加人工 要化解家宅小危險最好XX！屬龍健康運一般有咩要注意？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

本地食材炮製、四手聯乘！「田園到舌尖 海洋至餐桌」限定餐單：花竹蝦千層餅、騸牯牛牛肉他他、本地龍蝦湯、海鱺魚二澳米煲仔飯
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

現代日式居酒屋遇上新派中菜料理！限定四手聯乘晚宴：20年古月龍山花雕酒醃生蠔、煙燻脆皮雞帶子高湯釜飯、溏心鮑魚天婦羅
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

香港中樂團《時之輪》、《樂龢灣區》：傳統音樂演繹當代議題，感受嶄新體驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肺癌 丨 前央視知名主持顧國寧46歲突逝，末期肺癌確診20日離世！即睇肺癌6大症狀 + 4大成因新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
防癌飲食｜一種超級食物抗癌功效超越西蘭花，醫生建議這樣吃抗癌力激增100倍！營養師推薦15種必吃超級食物新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/10/2024 18:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2024
神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

真知灼見－溫灼培 | 英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

31/10/2024 11:09

貨幣攻略

東北亞再起風雲，朝鮮半島或捲入混戰

30/10/2024 15:42

大國博弈

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處