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內地救市見效樓市有起色，惟再有內房抽水可以點揀？

01/11/2024

　　中央自9月尾推出包括降準、減息、降首付比例及放寬一線城市限購等多項措施救市，數據顯示，內地百強房企10月銷售額按年升逾一成，按月更升67%，看來政策效果已傳導至樓市，內房股今日(1日)普遍造好，其中中海外(00688)升逾4%，華潤置地(01109)及龍湖(00960)都升逾3%。不過，再有內房供股配股消息，禹洲集團(01628)擬折讓74%供股集資1.1億元，並按溢價15倍向債權人配股，今日股價急插兩成半，看來想買內房仍要小心選擇。

 

（龍湖網頁截圖）

 

中指院：10月百強房企銷售額按月升67%　百城二手房價格環比跌幅收窄

 

　　中指研究院公布，今年首10個月計，內地百強房企銷售總額近3.46萬億元人民幣，同比跌34.7%，跌幅較首9個月收窄4.08個百分點。10月單月百強房企銷售額同比升10.53%，環比升67.45%。受政策推動，房地產市場預期及購房者信心有所恢復，10月一、二手樓銷售都明顯放量，重點城市新盤銷售面積按月升逾30%，同比基本持平，較前9月同比跌30%大幅改善。重點城市二手成交宗數環比亦由跌轉升，同比升幅擴大，樓價跌幅迅速收窄。中指院預計，短期核心城市銷售回穩趨勢有望持續。若貨幣化安置100萬個城中村和危舊樓改造，以及收購存量房、空置土地政策能落實到位，將有助供求加快改善，令樓市止跌回穩。

 

　　另中指研究院報告顯示，核心城市二手房成交放量，業主議價空間縮小，百城二手住宅價格環比跌幅收窄。10月百城二手住宅平均價格為14360元人民幣/平方米，環比下跌0.60%，跌幅較9月收窄0.10個百分點；同比下跌7.27%。中指院指，政策帶動預期修復，疊加房企加快推盤、全力營銷，10月多個核心城市新房銷售面積環比大幅增長，受優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格環比結構性上漲。10月百城新建住宅平均價格為16532元人民幣/平方米，環比上漲0.29%，同比上漲2.08%。

 

克而瑞：百強房企10月銷售創今年第二高　11月淡季或小幅回落

 

　　克而瑞地產研究中心發表報告指，10月百強房企實現操盤金額4354.9億元人民幣，為今年第二高，按月升73%，按年升7.1%，年內首次實現單月業績按年正增長。今年首10個月累計，百強房企實現銷售操盤金額3.07萬億元人民幣，按年降低32.7%，降幅較9月收窄3.9個百分點。另重點30個城市10月供應按月減少40%，顯著不及第三季平均水平，成交延續9月回升態勢，按月升33%，與三季度月均值相比升37%；首10個月累計按年減少30%，降幅較上月收窄2.67個百分點。

 

　　報告認為，10月因核心一二線城市利好新政持續發酵，整體成交回歸年內高位，但從成交面積變化顯示出「先升後降」情況，隨著新政利好效應遞減，疊加季節性因素，預期11月增長動能放緩或會小幅回落。

 

住建部：商品房銷售面積銀十超金九　成交量增長一線城市更明顯

 

　　住房城鄉建設部公布數據顯示，今年10月商品房銷售面積按月「銀十」超「金九」，為2007年起首次。10月全國新建商品房網簽成交量按月增長6.7%，二手房網簽成交量按月增長4.5%，新建商品房和二手房成交總量按月增長5.8%。10月全國新建商品房網簽成交量按年增長0.9%，比9月份按年擴大12.5個百分點，自去年6月份連續15個月下降後首次實現增長；全國二手房網簽成交量按年增長8.9%，連續7個月按年增長；新建商品房和二手房成交總量按年增長3.9%，自今年2月份連續8個月下降後首次實現增長。

 

　　數據並顯示，10月成交量增長從一線城市向更多城市擴大，很多城市商品房網簽成交量出現不同程度的增長，一線城市增長更為明顯，新建商品房網簽成交量按年增長14.1%，二手房網簽成交量按年增長47.3%。廣州、深圳、南京、寧波、大連及東莞等城市新房成交量按年增幅超過30%，北京、上海、深圳及杭州等城市二手房成交量按年增長超過50%。

 

滙證：內房銷售已有改善　偏好中海外潤地龍湖等

 

　　滙證近日發表報告指，中國的政策方向已經發生了根本性轉變，重新回到以推動經濟增長為重點的方針。報告又引述，中原集團創辦人施永青稱，與7月相比，對中國住宅價格趨勢轉趨樂觀，尤其是在一線城市，因內房成交量激增，市場出現初步回穩跡象。


　　滙證又指，由於支持性政策基調更加明確，加上潛在的進一步刺激政策，預期內房銷售與3個月前相比已有改善，偏好中海外、華潤置地、龍湖、華潤萬象生活(01209)、貝殼(BEKE.US) ， 目標價分別為19.4港元、35.6港元、20.5港元、44.2港元及34.3美元，均予「買入」評級。

 

禹洲擬折讓74%供股集資1.1億元　另按溢價15倍向債權人配股

 

　　不過，要留意當樓市向好，內房股價上升，恐會出現大規模供股、配股消息。而繼早前融創中國(01918)趁股價飆升折讓配股後，禹洲集團亦宣布，建議按非包銷基準進行供股，每持有100股可獲發49股供股股份，每股供0.035元，較股份昨日(10月31日)收市價每股0.133元折讓約73.68%，發行最多32.065億股供股股份，籌集最多1.122億元，淨額1.102億元，擬用於支付重組支持協議費用、有關建議重組的費用及集團流動資金需求。

 

　　集團又公布，擬於重組生效日期，向持有總額為15.39億美元(約120.07億港元)的計劃債權人配售合共56.45億股現有股份，每股作價2.127元，較昨日收市價每股0.133元溢價約14.99倍。新股權約佔緊隨供股完成後(假設全數認購)及發行新股權後已發行股份數目之36.67%。

 

溫鋼城：內房股風險仍高　龍湖12.1元可吼惟須嚴守止蝕

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，內地樓市大環境仍較麻煩，之前起了太多樓，現仍在消化庫存，中央整個政策是為了保交樓，事實上，內地貸款制度與外國不同，外國不會引發系統性風險令銀行倒閉，內地買了樓後則完全由私人承擔，就算破產都要還清尾數，發展商卻可容許在期限內執笠，故中央要保交樓，令責任由發展商轉至私人，現要看保交樓情況是否合格，當然民眾買了樓蝕大錢也很慘，看看能否協商到一個對雙方傷害都較小的方法，希望未來有奇跡出現。

 

　　溫鋼城續指，現在內房股的確風險較高，當然風險高就有機會博，例如龍湖現時股價走勢不錯，正慢慢向上，若想買入，回至12.1元可吼，但記緊嚴守止蝕，記得龍湖曾見過50幾元，但最低也見過7元，故要小心，買入後可以10月中低位11.74元止蝕。

 

　　內房股今日普遍造好，中海外升4.31%收報15.5元，潤地升3.48%報26.75元，越秀地產(00123)升2.18%報6.57元，綠城中國(03900)升3.29%報10.66元，龍湖升3.33%報13.04元，融創升3.31%報2.81元，世茂(00813)升2.44%報1.26元，旭輝(00884)升1.28%報0.395元，惟萬科(02202)無升跌報7.41元，雅居樂(03383)無升跌報0.93元，富力地產(02777)跌1.3%報1.52元，禹洲則跌24.81%報0.1元。

 

內地救市見效樓市有起色，惟再有內房配股抽水可以點揀？

 

內地救市見效樓市有起色，惟再有內房配股抽水可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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