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一周部署 | 美總統大選牽動全球眼光，聯儲再啟減息窗口

03/11/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

上月美國就業數據增長停滯

 

　　美國10月非農就業人數僅增加1.2萬人，遠低於市場預估的10萬人，同時還創下2020年以來新低，面對這份數據外界不免錯愕，但未至於引發市場恐慌，因就業數據受到波音工人罷工、颶風影響就業調查回覆率等特殊因素影響，而且就業數據不景也會支持美聯儲繼續降息，總體而言市場解讀偏正面，美股三大指數上周五（1日）集體反彈。另外，從周一（4日）起美國進入冬令時間，美股交易時間將延後1小時，也就是本港時間晚上10點30分至隔日清晨5點。

 

中東戰局仍有惡化的風險

 

　　根據美國媒體早前報道，以色列情報指，伊朗準備出動無人機及彈道導彈，從伊拉克攻擊以色列，時間點可能是下周二美國大選前。倘若消息屬實，中東局勢難免進一步緊張，恐怕對國際油價以至全球股市帶來衝擊，三桶油和航運業較大機會受到影響。

 

關注人大常委會財政刺激政策

 

　　十四屆全國人大常委會委員長會議早前召開，會議決定，十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在北京舉行，會議議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。對上的第十一次會議在人行降準之前，當時中央尚未推出穩定金融市場，投資者應密切關注，但也要提防政策力度弱於預期對股市的衝擊。

 

美國總統大選牽動環球股市

 

　　美國總統大選即將在當地時間11月5日舉行，根據最新民調顯示，兩位總統候選人共和黨的特朗普與民主黨的賀錦麗支持率不相伯仲，賀錦麗支持度雖然暫時領先，但領先優勢由之前的2%縮窄至只有1%，選情隨時有變。倘若特朗普重新入主白宮，預料他將繼續奉行保護主義，倡議上調來自中國商品進口關稅，對中國資本市場較為不利；而假如賀錦麗勝出，相信她會沿用拜登政府的現行政策。雖然拜登上任這幾年，中美關係同樣出現暗湧，但整體風險尚算可控，因此若賀錦麗上台料對股市影響溫和。

 

市場注視美聯儲下周議息結果

 

　　美聯儲將於11月8日凌晨3時公布議息結果，市場預期減息0.25厘。近期多位儲局官員，包括達拉斯聯儲銀行行長洛根、堪薩斯城聯儲銀行行長施密德，以及明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里，都對大手減息表達憂慮。美國另類資管巨頭阿波羅管理(Apollo Management)首席經濟學家Torsten Slok甚至認為，美國經濟增長強勁，通脹潛在升溫，變相增加儲局11月不減息的機會。倘若如市場預測進一步減息0.25厘，料對本港股市帶來正面作用，特別是本港地產和內房板塊。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

李澤銘：恒指續於十天線窄幅爭持 下周政策消息落地或迎突破？

 

 

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