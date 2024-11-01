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「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

01/11/2024

　　由經濟通（ET Net）舉辦之「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮於周四（10月31日）香港帝苑酒店舉行，「健康同行夥伴獎」已連續舉辦五年。今年以「健康資產　財富非凡」為主題，旨在強調健康與財富之間的密切關係，以及如何將健康視為一項重要的資產。

 

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

 

　　健康被視為一種無形的資產，是個人和企業成功的基石。良好的健康狀態促進了創造力和生產力，使人們能夠更有效地面對生活和工作中的挑戰。

 

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

 

　　隨著人們對健康意識的提升，健康產業正迅速發展。數碼健康科技、健康食品市場和健身產業的增長為企業提供了新的商機。業界抓住這一趨勢，創新產品和服務，以滿足消費者日益增長的需求。　隨著健康科學和技術的發展一日千里，醫療水平和生活品質顯著提升。人們不只考慮如何活得長壽，更是著眼於如何活得舒適。正因如此，消費者願意採用更多元化與健康相關的服務和商品。健康產業亦配合消費者的步伐，將產品與服務推陳出新，發展相應的科技，引進不同類型的產品且提供多元、有效、高價值的服務來滿足健康需求。各界攜手努力，將健康的理念深入每一個角落，讓每個人都能意識到，健康是一項值得我們共同珍惜和投資的資產。

 

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

 

　　專業評審團由7位來自不同行業的傑出人士組成，根據5項準則:聲譽、創新、素質、裨益和企業社會責任，對參賽企業進行評分，從中選出傑出企業。是次頒獎典禮共頒發24個獎項，涵蓋9個類別，包括:健康及個人護理用品、健康創新、健康食品及保健品、健康保障及策劃、醫院服務、醫療及專業服務、社區健康合作夥伴、可持續企業社會責任以及身心靈健康及療程領域。

 

「2024健康同行夥伴大獎」得獎名單

 

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

 

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉

 

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