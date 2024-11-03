港股 | 蕭猷華：重磅消息來襲，股市勢必波動

《套期保值》恒生指數上星期走勢窄幅上落，投資者觀望本周多項重磅消息。香港時間周三（6日）早上，美國東岸州份已開始公布總統大選點票結果；周四（7日）凌晨有美國聯儲局議息；周一（4日）至周五（8日）全國人大常委會召開會議。中國財政部副部長廖岷早前出席世界銀行暨國際貨幣組織基金年會期間表示，經過人大會議批准後，一籃子增量政策和規模將會公布。





美國數據方面，10月非農新增職位僅增加1.2萬份，遠遜於預期的11.3萬份和9月的22.3萬份，勞工市場疲弱，利率期貨反映本星期減息四分一厘機會為96%，12月再減息四分一厘機會為84%。另一方面，美國總統選舉，特朗普與賀錦麗勢均力敵，誰贏出美國總統大選，對環球金融市場影響各有不同。

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誠然，本周除了美國大選和美聯儲議息之外，筆者較關注的是，內地會否公布救市具體規模。此前已有媒體傳出規模達10萬億人民幣。究竟10萬億是甚麼概念？其實佔2023年GDP總額120萬億的8%。回看2008年，當年中國GDP為31萬億，溫家寶推出4萬億刺激經濟政策，佔GDP總額12%。故此，如果出來的規模少過預期，市場或會失望。另一邊廂，美國總統大選，環球金融市場勢添波動。本周投資策略宜較保守。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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