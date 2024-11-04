小米新車新手機熱銷，獲大行升目標股價破頂，可以點部署？

小米(01810)上周舉行新品發布會，同時發布新車SU7 Ultra及小米15系列手機，其中SU7 Ultra預售表現理想，首10分鐘訂單已逾3680輛，小米15則由於市場需求遠超預期，部分版本出現斷貨情況。小米又公布，10月小米SU7交付首次突破2萬輛，料可提前於11月完成全年交付10萬輛目標。小米近日獲多間大行上調目標價，股價連升多日不斷破頂，今日(4日)曾再升逾2%高見28元，若想吸納應如何部署？

（資料圖片）

SU7 Ultra預售首10分鐘訂單逾3680輛 小米15部分版本斷貨

小米上周二(29日)晚舉行新品發布會，集團創始人、董事長兼CEO雷軍宣布小米汽車原型車在紐北跑出6分46秒874的圈速，登頂「紐北全球最速四門車」，小米SU7 Ultra即日起開啟預售，預售價81.49萬元人民幣，2025年3月正式上市。小米SU7 Ultra當晚開啟預訂，意向金10000元人民幣，可享受優先交付。預訂開啟10分鐘，訂單量突破3680輛。

小米同場發布了小米15系列手機、小米澎湃OS2、小米SU7 Ultra量產版，以及小米平板7系列、小米手環9 Pro、小米手錶S4、米家空調上出風Pro等16款「人車家全生態」新品。集團表示，旗下手機將展現更全面AI功能，並將全面支持蘋果設備，讓蘋果用戶也能融入小米生態。雷軍指，小米的高階化策略執行到第5年，這次發布的小米15將是有史以來體驗最流暢、外觀最精緻、手感最好的小屏旗艦手機。其中小米15售價4499元人民幣起，小米15 Pro售價5299元人民幣起，10月31日已正式開售，據報由於市場需求遠超預期，部分版本已出現斷貨情況，集團總裁盧偉冰在微博上回應稱，已安排生產提速，會盡快補充庫存。

10月小米SU7交付破2萬輛 料11月提前完成全年10萬輛交付

小米又公布，2024年7月，小米SU7銷量超過特斯拉Model3，成為20萬元人民幣以上最暢銷的純電轎車，2024年10月，小米SU7完成單月交付破20000輛，從第一輛車交付到單月交付破兩萬只用了7個月，創下行業紀錄。全年10萬輛的交付目標也將於11月提前完成，力爭今年完成12萬輛交付量。

另據透露，小米智能駕駛搭載端到端大模型與視覺語言大模型，預計將於11月底開啟定向邀請內測，12月底開啟先鋒版推送。

野村：短期前景維持強勁 升目標價至34元

野村發表研報指，小米短期前景似乎維持強勁；維持其2025、26年電動車市場份額分別約3%、15%，趨勢進一步擴大。料小米第三季智能手機毛利率達預測範圍的高位，介乎11%至12%；IoT業務強勁；電動車業務虧損減少。此外，對於新公布的澎湃OS 2支援蘋果產品，或有助公司拓闊高端客戶及吸引蘋果用戶購買更多小米產品。SU7 Ultra在紐堡靈賽道創下新紀錄相信會惹起不少爭議及討論，但或有助對SU7產品周期延長，將小米目標價由22元上調54.5%至34元，評級維持「買入」。

中金表示，小米今年第三季淨利潤及市場份額表現優異，預計集團第三季手機平均售價(ASP)同比升10.3%至1100元人民幣，手機收入同比增13%至470.8億元人民幣。料集團隨著存儲價格趨緩及小米15上市，手機毛利率有望觸底反彈。預計集團第三季物聯網(IoT)收入亦同比增24%至256.34億元人民幣。汽車方面，預計第三季SU7交付量將達3.9萬輛，毛利率環比提升1.1個百分點至16.5%，上調集團今明兩年經調整淨利潤分別20.2%及37.9%，至252.81及322.59億元人民幣。基於對小米核心主業及汽車業務信心，上調其目標價39.1%至32元，維持「跑贏行業」評級。

花旗：第三季業績或超預期 予目標價30.6元

花旗稱，小米將於本月中旬發布第三季業績，預測季度業績表現會較健康，或再次超出市場預期，目前預測收入按年增長28%，高於市場預期約3%；計及小米汽車的推出和新業務開支，經調整淨利潤料將達到60億元人民幣，較市場普遍預測高12%。料小米第三季智能手機出貨量按年增3%，帶動手機業務收入按年升14%，智能手機業務毛利率或達到11.7%，整體毛利率料達到20.7%。根據第三季業績預測，花旗將小米今年全年經調整每股盈利預測上調3%，明年及2026年預測基本保持不變，目標價30.6元，評級「買入」。

花旗又指，小米最新發表的小米15以iPhone 16 Pro系列為標準，以提升至高端手機定位，似乎會推升小米在內地4000至6000元人民幣產品間市場份額。另小米SU7 Ultra汽車有助推動其電動車定位至高端跑車板塊，有助改善品牌及可望推動SU7 Max交付量。

中銀國際：發展前景樂觀 升目標價至36元

中銀國際預計小米第三季業績再次優於市場預期，受惠於智能手機及IoT產品的高端化策略、家電以舊換新計劃、海外市場拓展、小米汽車交付順利，以及良好的成本控制，將小米第三季調整後淨利潤預測從56億元人民幣上調至60億元人民幣，高於市場共識的54億元人民幣。對小米2024至2026年的發展前景保持樂觀，因除在汽車領域外，小米在智能手機及IoT領域的高端化戰略亦正重塑消費者對小米品牌的印象，因此上調公司今明兩年每股盈利預測各3%，並將目標價由35元升至36元，維持「買入」評級。

海通國際表示，即使小米近期股價表現優異，仍對公司持樂觀態度，因為其短期盈利穩健，智能手機市佔率提高，以及毛利率觸底，加上電動車的12萬輛交付量和明年首季推出的SU7 Ultra和SUV產品所帶來的平均售價改善也將有助於增長。考慮到智能手機、物聯網和電動車的毛利率提高，將其今明兩年的盈利預測調整為0%和上調20%，並相應地將目標價由24.2元上調至33元，重申「跑贏大市」評級。

溫傑：本周市況難料小米不宜高追 起碼回至25元才可吼

（溫傑）

凱基投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米不斷有好消息，包括汽車、手機及發布會等多方面，令股價不斷上升，但本周有美國大選、聯儲局議息及內地人大會議等大事，市況難料，本來升至22元後已不再建議追入，現價更不宜高追，起碼回至20天線才可考慮，但20天線只處於25元，即現價要跌近一成，以現時情況不易到價，不如先留意其他股份。

溫鋼城：汽車及手機產品獲市場受落 25.5元可先買一注

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，小米汽車及手機業務發展都很好，其新車的原型車在紐堡靈賽道創下四門房車最快紀錄，將一眾歐日名車拋開，加上推出新手機，令股價在市場氣氛麻麻下仍創52周新高，可見其產品獲市場受落。預期小米今年盈利增長11%，明年增長兩成，現時市盈率27.5倍，的確較高，但其產品做得不錯，贏得市場信心，可留意其未來汽車交付可否更有效率。至於股價，小米有時也會挨近20天線，若回至25.5元可嘗試買入，以22.5元止蝕，也可分兩注買，靠近23元可買第二注。

小米今日無升跌收報27.3元，成交40.17億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.05%報419元，美團(03690)升0.05%報187.7元，阿里巴巴(09988)升1.11%報96.05元，京東(09618)跌1.27%報156.1元，百度(09888)跌0.11%報88.25元，網易(09999)升0.65%報124.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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