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無人機 | 美團：冀借助港府推動低空經濟，盡快拓香港無人機配送服務

05/11/2024

　　美團(03690)副總裁、無人機業務負責人毛一年出席首屆超級樞紐博覽會時表示，希望與全球同業們更多交流，亦借助港府推動低空經濟，完善無人機法規的契機，在合規的前提下盡快將無人機配送服務帶到香港。

 

美團冀盡快拓香港無人機配送服務

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年向財政司副司長黃偉綸介紹業務進展

 

對港人開通福田口岸配送航線，節日假日等單日配送量近一百單

 

　　美團稱，其無人機在深圳福田口岸開通了內地首條口岸場景的常態化無人機配送航線，主要服務港深之間往返使用者的即時零售需求。用戶使用美團App或者美團無人機小程式，在口岸附近點外賣，下單後最快10分鐘即可在指定降落點取貨，平均可為用戶節省近30分鐘的等待時間。

 

　　新航線可支援香港手機號碼下單及取貨，也支援異地下單及港元支付，即香港市民在出發北上或回港前，可用美團App或美團無人機小程式提前下單，到達福田口岸時即可前往智能空投櫃取走心儀商品。目前，該航線在節日、假日等時段的單日配送量已近一百單。

 

美團無人機已開通43條航線，累計完成逾36萬張單

 

美團冀盡快拓香港無人機配送服務

 

　　美團於2017年啟動了無人機配送服務探索。截至今年9月，美團無人機已在深圳、北京、上海、廣州、南京等城市開通43條航線，並累計完成訂單超過36萬張單；服務覆蓋辦公、社區、景區、市政公園、醫療、校園、圖書館等多種場景，可配送商品超過9萬種。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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