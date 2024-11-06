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美股 | 美國總統選舉即將揭曉，美股齊漲道指升近430點

06/11/2024

美股 | 美國總統選舉即將揭曉，美股齊漲道指升近430點

 

　　市場密切關注正式開始投票的美國總統大選，以及本周聯儲局的貨幣政策會議。美國10月ISM服務指數升至56%，創兩年來最大升幅，顯示美國經濟仍然保持動力。


　　美股周二(5日)造好，三大指數收市報升，道指升427.28點，或1.02%，報42221.88點；標普500指數升70.07點，或1.23%，報5782.76點；納指升259.19點，或1.43%，報18439.17點。


　　除了美國總統大選之外，投資者同時關注聯儲局的貨幣政策。聯儲局於本周三(6日)開始召開貨幣政策會議，周四(8日)宣布議息結果。聯儲局主席鮑威爾將對央行未來政策舉措發表評論。


　　美股業績方面，數據分析公司Palantir大升近24%，公司第三季度營收7.26億美元，按年增長30%，超出市場預期。車用晶片製造商恩智浦跌逾5%，第三季度汽車晶片部門營收按年下跌3%至18.29億美元；公司預計第四季度營收將按年下跌6至12%。

 

日圓走勢觀望大選結果

 

　　美元好淡爭持，美匯指數基本持平，於103.75附近上落。美元兌日圓暫時維持在152.235水平。澳洲央行今天宣布維持利率在4.35%不變，並重申在通脹放緩前政策需保持限制性。受此影響，澳元兌美元上升0.52%，報0.6618。


　　英國央行、瑞典央行和挪威央行將於本周召開政策會議，市場預計可能會有新的寬鬆政策出台。現時英鎊兌美元小幅上揚至1.2984。


　　金價在美元回調及避險需求增加的帶動下逐步回升，紐約期金升0.21%，約每盎司2752美元水平。石油輸出國組織(OPEC+)推遲增產的決定繼續令油價得到支持，紐約期油上升1.03%，收報每桶72.22美元；布蘭特期油升0.91%，報每桶75.77美元。

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