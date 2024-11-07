美國大選 | 光證料黃金升勢持續，貿易戰對科技股影響好壞參半

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，「特朗普交易」操反映了市場對其可能推行企業減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民、鼓勵化石能源政策預期，且已經開始影響股市、債市市場情緒，建議投資者密切關注未來幾個月內市場變化。

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻

投資者轉向黃金避險，料黃金升勢持續

她預計，美元匯率進一步上漲，美匯指數短期阻力位106。隨美國減息可能性增加，有望逐步回落至102至103水平。特朗普傾向於支持低息政策，潛在大規模減稅措施，但亦可能順勢讓美元貶值刺激美國出口，因此她料美國金融板塊走勢較波動。

關稅方面，她料非美貨幣、人民幣匯率波動較大。因此亦可能促投資者轉向黃金避險，且隨著美聯儲局持續減息政策，黃金上升趨勢或持續。

貿易戰對美科技股影響好壞參半，年內減息機會大

她續指，潛在貿易戰對美國科技股影響或好壞參半。如果再次實施關稅政策，會令蘋果公司等擁有全球供應鏈公司受損；然而，放寬管制與企業減稅則可能使專注於美國市場的科技巨頭受惠，如福特、通用汽車。電動車方面，由於馬斯克公開支持特朗普競選活動，可能令Tesla股價上漲。

她稱，美國本周將議息，而就業市場仍然放緩，10月非農數據未如理想，因此預料美國11、12月減息機會仍大。

撰文：經濟通採訪組

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