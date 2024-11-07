  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

美國大選 | 光證料黃金升勢持續，貿易戰對科技股影響好壞參半

07/11/2024

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻指出，「特朗普交易」操反映了市場對其可能推行企業減稅、對外加徵關稅、驅逐非法移民、鼓勵化石能源政策預期，且已經開始影響股市、債市市場情緒，建議投資者密切關注未來幾個月內市場變化。

 

美國大選 | 光證料黃金升勢持續，貿易戰對科技股影響好壞參半

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻

 

投資者轉向黃金避險，料黃金升勢持續

 

　　她預計，美元匯率進一步上漲，美匯指數短期阻力位106。隨美國減息可能性增加，有望逐步回落至102至103水平。特朗普傾向於支持低息政策，潛在大規模減稅措施，但亦可能順勢讓美元貶值刺激美國出口，因此她料美國金融板塊走勢較波動。

 

　　關稅方面，她料非美貨幣、人民幣匯率波動較大。因此亦可能促投資者轉向黃金避險，且隨著美聯儲局持續減息政策，黃金上升趨勢或持續。

 

貿易戰對美科技股影響好壞參半，年內減息機會大

 

　　她續指，潛在貿易戰對美國科技股影響或好壞參半。如果再次實施關稅政策，會令蘋果公司等擁有全球供應鏈公司受損；然而，放寬管制與企業減稅則可能使專注於美國市場的科技巨頭受惠，如福特、通用汽車。電動車方面，由於馬斯克公開支持特朗普競選活動，可能令Tesla股價上漲。

 

　　她稱，美國本周將議息，而就業市場仍然放緩，10月非農數據未如理想，因此預料美國11、12月減息機會仍大。

 

撰文：經濟通採訪組

 

第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06928

萬馬控股

0.066

異動股

00960

龍湖集團

14.560

異動股

01336

新華保險

29.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06928 萬馬控股
  • 0.066
  • 00960 龍湖集團
  • 14.560
  • 01336 新華保險
  • 29.650
  • 08187 積木集團
  • 0.760
  • 02800 盈富基金
  • 21.080
股份推介
  • 00960 龍湖集團
  • 14.560
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 399.800
  • 目標︰$410.00
  • 00197 亨泰
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 01515 華潤醫療
  • 4.260
  • 目標︰--
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 153.600
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.650
  • 00388 香港交易所
  • 334.200
  • 00700 騰訊控股
  • 428.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 199.900
  • 00941 中國移動
  • 71.450
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 30.450
  • 目標︰$37.00
  • 00669 創科實業
  • 108.300
  • 目標︰$122.50
  • 00842 理士國際
  • 1.610
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.680
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.460
即時重點新聞

07/11/2024 16:45  《盤後部署》恒指跌轉升挑戰二萬一，民營內房之光龍湖上望20元

07/11/2024 16:47  《國企紅籌》華虹第三季純利升2.23倍至4481.6萬美元

07/11/2024 16:44  【企業盈警】大家樂(00341)料中期純利按年跌最多30%

07/11/2024 14:53  法國外貿銀行：若60%關稅屬實，損內地GDP增長率1百分點

07/11/2024 16:25  【美國大選】商務部回應美國或繼續對華加稅：願與美方化解分歧

07/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒８３億元，買美團沽盈富基金

07/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】花旗看滙控目標近９０元，大摩勁升小鵬目標四成半

07/11/2024 16:39  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２４，兩周及六個月均微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

美國大選 | 法國外貿銀行：若60%關稅屬實，損內地GDP增長率1百分點新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 特朗普勝選美元走強，富邦一個月美元定存5.98厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習近平祝賀特朗普當選，出口增速逾兩年高，外儲回落新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

平常心看待公營醫療
人氣文章

玩樂 What’s On

全新昂坪觀景台開放！遠眺天壇大佛、纜車近距離打卡！港人搭纜車有咩新優惠？ 叱咤頒獎禮門票抽獎點參加？ Fans必搭6架主題纜車撐偶像
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜特朗普概念股趁高沽定繼續炒？｜拆解PLTR第三季業績｜英美議息預測
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

突如其來的出櫃！面對雙性戀丈夫，共同建立的婚姻家庭該如何是好？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

Schiaparelli和Phoebe Philo終於要進軍亞洲市場？面向全世界的品牌才會得以成功？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

挑戰禁忌、蹈火重生！《破．地獄》：超渡自己，再來個不一樣的「舞照跳」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
大腸癌｜大腸癌第3期：大便次數增加求醫確診，2個變化是警號！中醫針灸治療的三大穴位！
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
十一月悠閒健康素食：椰菜香炒蘑菇食譜，簡單又美味
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 21:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態07/11/2024
美國大選 | 法國外貿銀行：若60%關稅屬實，損內地GDP增長率1百分點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

新保守主義終結，特朗普主義強勢回歸背後

07/11/2024 18:17

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處