特朗普勝選美元大漲金價重挫，大行籲趁機買，金礦股及黃金ETF可以點部署？

金價今年受惠地緣政治和經濟風險加劇，以及美國聯儲局轉向降息，出現創紀錄漲勢，累計漲幅逾30%。不過，投資者昨日(6日)在特朗普當選美國總統後紛紛買入美元，令美匯指數飆升，突破105關口，美債亦同時上升，削弱黃金的吸引力，紐約期金急跌2.9%，報每盎司2668美元；現貨金跌3.09%，報每盎司2658.87美元，跌至3周低位。今日(7日)金礦股普遍逆市向下，其中公布收購秘魯La Arena金礦項目的紫金礦業(02899)最多插逾半成低見15.76元。市場正關注美聯儲香港時間明日(8日)凌晨公布的議息結果，金價還有多少下跌空間呢？歷史顯示金價在美國大選後往往下跌，花旗及摩通卻建議趁機買入，金礦股和黃金ETF應如何部署？

（Shutterstock）

美匯升破105現貨金低見2652美元 分析師：特朗普當選長期利好黃金

美國共和黨總統候選人特朗普再次入主白宮，導致美元飆升，美匯指數一度彈高1.95%至105.441，達到7個月來高點，10年期美債殖利率最高升到4.45%左右，令商品價格受壓，現貨金價一度瀉3.33%，低見每盎司2652.6美元，倫敦期銅也曾挫4.4%至每噸9307美元。《彭博》指，特朗普贏得了關鍵的搖擺州之後取得了大選的勝利，而共和黨也贏得了參議院的控制權。假如大選結果不那麼明確或存在爭議，可能會提振金價，但決定性的勝利則會降低投資者的短期風險。不過，鑑於美國通膨壓力以及潛在貿易關稅導致人民幣貶值的前景，分析師們仍認為長期來看特朗普當選對黃金有利好影響。IG Asia Pte.的市場策略師Jun Rong Yeap表示，雖然特朗普獲勝後美元走強、國債殖利率上升可能會對黃金不利，但一旦出現貿易緊張局勢，黃金的避險需求可能會抵銷這種影響。

此外，特朗普的政策可能會使聯邦赤字膨脹，由此產生的通膨風險可能會提升利用黃金來對沖價格風險的吸引力。麥格理大宗商品策略主管Marcus Garvey指，如果共和黨橫掃白宮和國會兩院，那麼特朗普增加美國政府債務和推高赤字的能力就會大大增強，那將是未來幾年對黃金最有影響力的事情。

不過，FXStreet首席分析師Valeria Bednarik撰文指，特朗普贏得美國總統大選，因此昨日美元飆升，將金價推至三周以來新低。目前金價仍在昨日低點附近交易，儘管近期出現超賣狀況，但仍有可能進一步下滑。外界普遍預計美聯儲將把基準利率下調25個基點。然而，焦點將放在美聯儲主席鮑威爾對特朗普回歸的看法，因為財政和金融政策的預期轉變可能會對美國經濟發展造成影響。而從技術面來看，黃金日線圖顯示看跌壓力已經形成。技術指標在下穿中線進入負值區域後保持下降趨勢，幾乎垂直地向下移動。此外，金價跌破看漲的20日簡單移動平均線(SMA)，目前該均線位於2714美元/盎司左右。

昨日凌晨，特朗普和夫人梅拉尼婭在佛羅里達州棕櫚灘會議中心。（網上圖片）

歷史顯示美大選後金價往往下跌 花旗摩通建議趁機買入

值得一提，歷史數據顯示，黃金在美國大選後的短期內(1周或1個月)平均回報率為負值，且黃金在選舉後的走勢與美國股市呈負相關，例如2016年特朗普勝選後，標普500指數一個月內上漲了5%，金價則下跌了8.2%。花旗和摩通則建議投資者，在黃金價格下跌時買進。



摩通認為，儘管金價短期有回落風險，但從中期來看，黃金的基本面依然強勁，聯儲局降息周期、全球央行購金需求和整體貨幣貶值交易這三大支撐因素都將持續存在。花旗也認為，在全球債務水平不斷膨脹和去美元化背景下，黃金價格仍有上漲動力，預計金價將在未來6個月內達到每盎司3000美元。

紫金逾19億元收購秘魯金礦項目 中加兩國已批准

另紫金礦業公布，其境外全資子公司金謄(新加坡)礦業(下稱金謄礦業)擬向於紐約及多倫多上市的Pan American Silver Corp(泛美白銀)，收購旗下La Arena的100%股權。當中收購對價包括2.45億美元(約19.05億港元)，以及二期項目商業化生產後5000萬美元(約3.89億港元)或有付款和1.5%黃金淨冶煉收益的權益金；同時，泛美白銀有權選擇以一般商業條件包銷La Arena二期生產的部分銅精礦。

La Arena核心資產為其享有100%權益的秘魯La Arena項目。La Arena項目分為一期和二期，其中一期為在產金礦堆浸項目，二期為尚在研究階段的斑岩型銅金礦項目。是次交易已獲得中國和加拿大相關政府部門的批准。

郭家耀：不明朗因素多金價難估底 金礦股未宜撈ETF可分段吸

（郭家耀 facebook截圖）

獨立股評人郭家耀指，金價此前屢創新高，現時則受息口去向、美元走勢及地緣政治等多個因素影響，雖已回調至2650美元，但難以確定是否已見底。除非上述因素都轉趨明朗，金價才會重拾升勢，否則未宜貿然估底。而金礦股本就對金價較敏感，股價波動較大，此刻面對特朗普當選美國總統後諸多不確定因素，更不宜買入。至於黃金ETF如SPDR金ETF(02840)，其波動性較低，現價可考慮吸納，但也宜分兩三注買，並持有較長時間。預期特朗普的政策包括可能加徵關稅會推升環球通脹，黃金正可用作分散風險，值得長線部署。

金礦股今日普遍下跌，紫金跌1.68%收報16.38元，山東黃金(01787)跌1.73%報14.76元，靈寶黃金(03330)跌0.61%報3.26元，招金(01818)倒升0.16%報12.64元，中國黃金國際(02099)升3.1%報36.55元。黃金ETF方面，SPDR金ETF跌2.22%報1912.5元，價值黃金ETF(03081)跌2.43%報62.68元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







其他金價/金礦股相關新聞：

《菲常論證－溫蕎菲》特朗普再次入主白宮，市場聚焦人大會議

《異動股》紫金礦業低開２％，美滙走強現貨金價曾挫３％





《說說心理話》：講講常見年輕人理財問題！想「人有我有」？認可理財社工分享理財觀念小秘訣！► 即睇