港股 | 午市前瞻 | 受累蟹貨兩萬一阻力大 特朗普上場料聯儲明年緩減息

聯儲局一如市場預期減息四分一厘， 隔夜道指平收，標普500指數、納指再創收市新高。中概股普遍上漲，京東(JD)升6.6%，小鵬(XPEV)急升15.6%，加上夜期高水逾300點，為港股今早造勢。恒指高開超過200點，開市不久更一度升逾400點。惟高位遇阻力，加上A股走勢向下，拖累港股半日收市倒跌。



恒生指數半日報20767，跌185點或0.9%，主板成交近1412億元。恒生中國企業指數報7474，跌72點或1%。恒生科技指數報4683，升5點或0.1%。

（Shutterstock圖片）

陳政深：21000關口阻力大因存在蟹貨

今日恒指開市即突破21000關口，隨後一路下跌，又回落至兩萬一下方。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，整數關阻力比較大，主要因為存在一定的蟹貨。但他指出，最近市場情緒不算悲觀，近一個月在20200點都見支持，而且近期成交額也顯著上升。他認為，短線恒指在21600點見阻力，即10月10日高位，如果能突破這個阻力位，恒指有望挑戰23000點。



牛熊證街貨分布顯示，今日熊證最多新增區後撤至21600至21699區間，不過總數296張之中只有80張是新增。



隔晚美聯儲公布議息結果，如市場預期減息0.25厘。陳政深表示，因為議息結果符合市場議息，所以對港股的刺激不大。而且市場普遍在觀望，特朗普上台後美聯儲主席鮑爾是否會被開除，市場觀望氣氛濃厚。

美元走強對內房直接影響小

特朗普大選獲勝後，市場預期美元將受特朗普主張企業減稅、對外加徵關稅等政策影響導致走強，進一步使人民幣貶值。離岸人民幣兌美元(CNH)隔晚曾彈逾560點穿7.15關口，但之後重返回落，現報7.1614點。今日內房股普遍回吐：龍湖(00960)跌3%，報14.12元；融創中國(01918)跌1.9%，報3.54；中海外(00688)跌1.5%，報15.72元。



陳政深認為人民幣表現對內房股的直接影響比較小，雖然特朗普上台后會影響市場對息口、資金等數據的預期，而且，如果美國減息步伐變緩，中國的貨幣政策操作空間也會相應減少。他指出，內房的問題主要是房地產存量大、需求不足、房地產公司的資金流存在問題，這些情況不能僅依靠貨幣政策改善。個股方面，他認為，龍湖(00960)在12元見支持，16元見阻力；融創中國(01918)的阻力位在4.5元，但他提醒道，融創的股市波動比較大，負債多，需謹慎。

料聯儲局將放慢明年減息步伐

有分析指隨著美國前總統特朗普再次當選，其關稅和財政政策或引發通脹再次上升，令聯儲局放慢明年減息步伐。陳政深亦認同聯儲局將放慢明年減息步伐，他表示，超低息的環境其實對經濟的幫助不大，而且會產生資產泡沫，這是任何央行都不樂見的，所以聯儲局會視乎經濟，對降息會更謹慎。他續指，在高通脹的條件下，聯儲局也會投鼠忌器，所以放慢明年減息步伐是合理的。

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龍湖股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

融創中國股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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