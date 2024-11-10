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一周部署 | 內地六萬億財政刺激未夠喉，嗶哩嗶哩季績備受期待

10/11/2024

　　《一周焦點》你需要關注的未來一周財金事件：

 

六萬億財政刺激政策

 

　　中國政府宣布增加地方政府債務限額6萬億元，以置換存量隱性債務，雖然此舉是近年來力度最大的債務化解措施，但仍低於外界預期的10萬億目標，市場感失望，恒生指數期貨周五盤後在消息發布後急挫。短期來看，內地今年可能不會有更多重磅刺激政策出台，港股政策市因素消失，加上特朗普上場惡化中國經濟前景，恒指未來仍將在兩萬點左右掙扎；至於長遠影響方面。隱性債務置換雖然能夠暫時提振地方基建，GDP增長保5志在必得，然而此舉難以直接提振內需，而且對房地產市場的支撐有限，地方土地財政仍處坍塌狀態，六萬億資金規模的整體成效仍然存疑。

 

各國應對特朗普2.0時代

 

　　特朗普時隔四年回歸，2.0版本的他施政風格無疑將更加強硬，特別是他不再受限於連任壓力，黨內和國會的制衡作用也比其在前一任大幅減弱。特朗普的上台不僅將影響中美關係，也可能對歐盟、英國、墨西哥甚至加拿大等國家帶來挑戰。近期西方國家對中國企業的封鎖措施增加，例如加拿大下令TikTok解散當地公司，英國要求中國資本出售蘇格蘭的晶片企業，這些動作雖然未必與特朗普上場直接相關，但同類事件在以後只會有增無減，中國未來面對的輿論環境勢必更加艱苦。

 

科企龍頭放榜

 

　　下周內地多家科技巨頭將公布最新業績，包括騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)和網易(09999)等。最受期待的將是嗶哩嗶哩，受熱門三國主題遊戲推動，大行預計其季度盈利將實現逾倍增長，收入同比增長23%，騰訊預計季度純利增長21%，季收同比升9%，而阿里巴巴的季度純利則預計下降7%，季收同比增7%；至於近期沒有「出圈」遊戲的網易，預計季度盈利收縮7%，季收同比跌2%，是平台股中表現最不被期待的一隻。互聯網平台股在港股中具高權重，其業績將對港股走勢產生顯著影響。

 

雙11收官

 

　　除了公布季度業績之外，電商平台還將迎來「雙11」購物節的銷售大考。作為電商平台的年度盛事，雙11的表現將成為消費者需求和內需動能的重要指標。如果銷售數據強勁，可能進一步提振市場對電商以及消費板塊的信心；若銷售表現不及預期，可能會打壓投資者情緒，不但影響到相關電商股，其他內需相關的股票也可能受壓。

 

港樓迎減P

 

　　香港金管局將貼現窗基本利率下調25基點至5厘，隨之多家本地銀行跟進下調P息，無疑對香港樓市構成利好。周末的樓市銷售數據將反映市場對降息的即時反應。然而要注意到，特朗普的上台可能導致美聯儲的減息路徑出現變數：特朗普的嚴厲關稅可能會顯著推高美國通脹，減弱美聯儲進一步降息的理據，同時，他與聯儲主席鮑威爾的潛在衝突也可能改變美聯儲的行事風格，甚至可能引發主席更換。這些外部因素將增加香港樓市的政策不確定性，影響投資者的信心。

 

表列未來一周上市公司公布業績及其他消息：

 

一周部署 |

 

一周部署 |

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 |

 

黃偉豪：市場觀望內地政策消息 此三類相關板塊可留意

 

 

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