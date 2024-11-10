港股 | 蕭猷華：恒指本周料下試20200點

《套期保值》上周，三大重磅消息塵埃落定。美國總統大選，特朗普大勝，共和黨奪取參眾兩院大多數議席，為未來兩年施政打開暢通之門。另一方面，美國聯儲局一如預期減息四分之一厘，美國通脹和勞工市場大致取得平衡，主席鮑威爾表示或會放慢減息步伐。此外，特朗普會否撤換鮑威爾和重啟貿易戰，令美國能否繼續減息存在隱憂。

特朗普上任後，相信很快會重啟和中國的貿易談判。有傳特朗普將會重召前鷹派貿易代表萊特希澤回朝，他在特朗普第一任期內，與當時國務院總理劉鶴，為貿易談判的核心人物。由於2019年全球爆發新冠疫情，因此中美的貿易協議未有完全履行。預期美國將會延續保護主義路線，重啟貿易談判。

中美作為全球最大貿易夥伴之一，雖然中央已有經驗應對貿易戰，亦有更多政策工具可用，不過內地才剛推出龐大刺激經濟措施，此時特朗普若增加中國入口關稅，內地經濟復甦前景將會大打折扣。另一邊廂，貿易戰會使美國通脹上升，如果美國對中國加徵60%入口貨關稅，評級機構標準普爾估計美國通脹會額外增加1.8%，因此美國不但沒可能減息，甚至或要加息，可謂「殺敵一千，自損八百」。

人大常委會公布的化債規模不及預期，料將拖低恒指。(Shutterstock)

上周，由於憧憬內地宣布10萬億元人民幣買債規模，恒指一度衝上21000點。不過，人大常委會審議通過化債措施，增加地方政府債務置換限額6萬億元人民幣，規模少過預期，令市場失望。此外，憂慮特朗普貿易保護主義政策，料恒指本周下試20200點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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